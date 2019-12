बेटी को आरती करता देख शाहिद अफरीदी ने तोड़ दिया था टीवी, वीडियो वायरल

पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। शाहिद अफरीदी का यह इंटरव्यू पुराना है, लेकिन मौजूदा समय में पाकिस्तान में हिंदू क्रिकेटरों के उत्पीड़न का मामला ताजा है। ऐसे में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में शाहिद अफरीदी बताते हैं कि कैसे वह अपनी बेटी को टीवी के सामने आरती करता देख गुस्से में आकर टीवी को तोड़ दिया था।

एक पाकिस्तानी टीवी चैनल के विडियो में जब होस्ट निदा ने अफरीदी से उनके गुस्से के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने घर का एक वाकया शेयर किया। अफरीदी ने कहा, ‘मैंने एक बार अपने घर का टीवी गुस्से में आकर तोड़ दिया था। मेरी वाइफ स्टार प्लस पर आने वाली धारावाहिकों को देखा करती थी जो मुझे पसंद नहीं था।’

अफरीदी ने आगे कहा, ‘मैं अपनी बेगम से अकसर कहता था कि कि आप अकेले में टीवी देखा करो, बच्चों को ना दिखाया करो। एक बार जब मैं कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरी बेटी टीवी के आगे थाली लेकर खड़ी थी और पता नहीं, क्या कर रही थी।’ इस पर निदा ने कहा कि उसे आरती करना कहते हैं। अफरीदी ने फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ‘मुझे यह देखकर बेहद गुस्सा आया और मैंने टीवी को दीवार में मारकर तोड़ दिया।’

This is reality of secularism in Pakistan, TVs are broken for showing Hindu rituals & people applaud it pic.twitter.com/PXKcs5wcyf

— Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) December 28, 2019