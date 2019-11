Virender Sehwag with athletes Hima Das and Dutee Chand hot-seat in the Season 11 of Kaun Banega Crorepati (KBC): सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाला मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति में शुक्रवार को पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग पहुंचे। कर्मवीर एपिसोड के दौरान वीरेंद्र सहवाग के अलावा युवा ए‍थलीट हिमा दास और दुती चंद भी इस एपिसोड के दौरान मौजूद थीं। सहवाग ने इस दौरान शो पर ढेर सारी मस्ती भी की। सोशल मी़डिया पर भी सहवाग अपनी फनी बातों से फैंस का दिल बहलाते रहते हैं। ऐसे में अमिताभ बच्चन भी उनकी फनी बातों का लुफ्त उठाया। एपिसोड के दौरान अमिताभ बच्चन ने सहवाग से बॉलीवुड रिलेटेड एक सवाल किया, जिसका जवाब किशोर कुमार था। सहवाग ने इसका सही जवाब देकर खुद को किशोर कुमार का फैन बताया। अमिताभ ने इसके बाद सहवाग से उनकी पिच पर गीत गाने वाली आदतों के बारे में जानने की कोशिश की।

अमिताभ बच्चन ने पूछा कि ऐसे सुनने में आता रहा है कि आप भी खेलते समय पिच पर कुछ अजीब-अजीब चीजें किया करते थे, गाने भी गाते थे, ऐसा क्यों?’ इस पर सहवाग ने हंसते हुए कहा, ‘जी यह बात बिल्कुल सच है, गीत गाने के पीछे का कारण खुद का फोकस खेल की ओर करना था। क्योंकि हर गेंद से पहले मन में कई तरह के सवाल आते थे कि गेंद कहां और कैसे आएगी, कौन सा शॉट लगाना सही रहेगा, बस इन्ही सबसे ध्यान भटकाने के लिए मैंने गीत गाना शुरू कर दिया।



सहवाग ने बताया कि पहली बार ऐसा करने से उन्हें फायदा मिला। इसके बाद उन्होंने इसे अपने आदत में ढाल लिया। सहवाग ने इस दौरान एक मजेदार किस्सा साझा किया। सहवाग ने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान जब वह गीत गाते तो कभी पाकिस्तानी विकेटकीपर तो कभी कोई फील्डर उनसे अगल-अगल गानों की फरमाइश करता रहता था। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फरमाइश को सहवाग भी पूरा करने से नहीं चूकते थे। बता दें कि केबीसी के इस खास एपिसोड में सहवाग, हिमा और दूती 12,50,000 जीतकर गए।

