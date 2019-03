भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को 358 रन का विशाल स्कोर बनाने के बावजूद 4 विकेट से हार गई। इस हार के साथ ही पांच मैचों की यह सीरीज भी अब बराबरी पर आ गई है। पहले दो मैचों में भारत ने जीत हासिल की तो वहीं आखिरी के दो मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया मैच जीतने में कामयाब रही। ऐसे में 13 मार्च को दिल्ली में होने वाले मुकाबले में जीतने वाली टीम सीरीज जीत जाएगी। भारतीय कप्तान विराट कोहली रविवार को बल्ले से सिर्फ 7 रन ही जोड़ सकें। हालांकि, मैदान पर उनकी मौजूदगी टीम को एक अलग ही आत्म विश्वास प्रदान करती है। विराट मैदान पर हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। चौथे वनडे के दौरान भी वह फील्ड पर मस्ती भरे मूड में नजर आए। 359 रनों का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही और टीम ने 12 रनों पर ही अपने दो अहम खिलाड़ियों के विकेट गंवा दिए। इसके बाद गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों पर और दबाब बनाने की कोशिश करने लगे।

इसी दौरान भुवनेश्वर कुमार के ओवर में पीटर हैंड्सकॉम्ब ने सीधा शॉट खेला, गेंद सीधा विराट के पास गई। विराट ने गेंद को पकड़ते ही नॉन स्ट्राइक की ओर फेंका। गेंद विकेट से टकारकर फील्डिंग कर रहे केएल राहुल के पास चली गई। इसके बाद विराट कोहली ने हाथ से कंचे खेलने जैसे इशारे करने लगे। विराट की इस हरकत को देख कमेंट्री कर रहे कांमेंटेटर भी इस पर बात करने लगे। वहीं कोहली के इस कंचा मूव को खिलाड़ियों के साथ-साथ दर्शकों ने भी खूब पसंद किया।

