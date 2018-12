VIDEO: गौतम गंभीर के पैर छूने आया था फैन, गार्ड ने रॉड से पीट दिया

भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने करियर के अंतिम फर्स्ट क्लास मैच शानदार शतक जड़ा। गंभीर ने रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप बी मैच में आंध्र प्रदेश के खिलाफ 112 रनों की यादगार पारी खेली। अपना आखिरी मैच खेल रहे गौतम गंभीर ने 185 गेंदों में 112 रन बनाए, इस दौरान उन्होंने 10 शानदार चौके भी लगाए। गंभीर के अलावा दिल्ली की पारी में हितेन दलाला ने भी 58 रनों का अहम योगदान दिया। मैच के दौरान एक ऐसा पल भी आया जब एक फैन मैदान के अंदर गंभीर के पैर छूने आ गया। हालांकि, स्टेडियम में मौजूद गार्ड ने रॉड से पीटकर उस फैन को वहां से तुरंत भगा दिया। वहीं एक फैन गंभीर संग सेल्फी लेने के लिए मैदान में पहुंच गया। सुरक्षा अधिकारियों ने फैन को पकड़कर तुरंत बाहर किया। गौतम गंभीर को अंतिम बार खेलते हुए देखने के लिए स्टेडियम में काफी फैंस आए हुए थे। इस दौरान कई फैंस भावुक नजर आए और कुछ ने अपने पोस्टर पर लिखा, ‘थैंक यू गौती’।

भारत के लिए 58 टेस्ट और 147 वनडे मैच खेलने वाले गौतम गंभीर ने कुछ दिन पहले ही क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया था। अपना अंतिम मैच खेलने के लिए जब गौतम गंभीर बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए तो उनका स्वागत ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ से किया गया। दिल्ली और आंध्र प्रदेश की टीम के खिलाड़ियों ने गंभीर के सम्मान में ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया। वहीं पहले दिन के खेल खत्म होने के बाद खिलाड़ियों ने गंभीर से केके कटाकर फेयरवेल भी दिया।

