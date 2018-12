भारत के लिए 58 टेस्ट और 147 वनडे मैच खेलने वाले पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने मंगलवार को ट्विटर पर अपने संन्यास की जानकारी दी। गंभीर ने साल 2016 में भारत के लिए अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला था। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुए विवाद को भला कौन भूल सकता है। आईपीएल के एक मैच के दौरान विराट गंभीर से उलझ गए थे। जिसके बाद मैदान पर दोनों के बीच खूब बहस हुई थी। इस विवाद को तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है जब विराट ने अपने क्रिकेट करियक की शुरुआत की थी तो गौतम गंभीर ने पहला शतक जड़ने पर उन्हें अपना ”मैन ऑफ दम मैच” का अवॉर्ड गिफ्ट कर दिया था। दरअसल, साल 2009 में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए एक वनडे मुकाबले के दौरान गौतम गंभीर और विराट कोहली दोनों ने ही भारतीय टीम के लिए शतकीय पारी खेली थी। गंभीर ने इस मैच में नाबाद 150 तो वहीं विराट कोहली 107 रन बनाए थे।

मैच के बाद गौतम गंभीर को ”मैन ऑफ दम मैच” का पुरस्कार दिया गया, लेकिन उन्होंने अपना यह ईनाम विराट कोहली को दे दी। विराट कोहली का यह वनडे करियर का पहला शतक था और गौतम ने ऐसा कर उनकी इस पारी को यादगार बना दिया। एक इंटरव्यू के दौरान जब गौतम गंभीर से पूछा गया कि उनका और विराट का रिश्ता कैसा है तो इस पर उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। गौतम गंभीर ने कहा, ”विराट कोहली और मेरा स्वभाव लगभग एक जैसा ही है, हम दोनों ही मैदान पर काफी आक्रमक रहते हैं।”

*A 2009 match*@GautamGambhir (150*) gives his MoM to @imVkohli (107).

[as his equally imp contribution in win & his 1st ODI ton] pic.twitter.com/KOIfHb6Pyr

