VIDEO: ‘बॉल लेलो नहीं तो बोलेंगे रिटायरमेंट ले रहे हैं’, जब धोनी ने लिए कोच से मजे

मेलबर्न में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को सात विकेट से हराकर वनडे सीरीज अपने नाम किया। इस जीत में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का अहम योगदान रहा। एडिलेड के बाद धोनी ने मेलबर्न में भी आखिरी ओवर में टीम को जीत दिलाने का काम किया। धोनी का यह अंदाज देख क्रिकेट फैंस बेहद खुश नजर आ रहे हैं। धोनी एक बार फिर टीम के लिए फिनिशर की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। आम तौर पर छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले धोनी इस सीरीज के दौरान अलग-अलग नंबर पर बल्लेबाजी करते नजर आए। मेलबर्न में टीम को सीरीज दिलाने के बाद जब धोनी पवेलियन की ओर बढ़ रहे थे तो उनके हाथ में गेंद थी। धोनी ने बैटिंग कोच संजय बांगर को वह गेंद यह कहते हुए दे दिया कि ‘बॉल लेलो नहीं तो बोलेंगे रिटायरमेंट ले रहे हैं।’ धोनी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह कहते हुए धोनी कोच के हाथों में गेंद देकर आगे निकल गए।

पिछले साल इंग्लैंड दौरे पर तीसरे वनडे मैच के बाद ड्रेसिंग रूम लौटते महेंद्र सिंह धोनी को अंपायर से मैच बॉल लिया था, इसके बाद फैंस को लगने लगा था कि वह रिटायरमेंट लेने वाले हैं। इस मैच में धोनी ने 114 गेंद का सामना करते हुए छह चौके की मदद से 87 रन की नाबाद पारी खेली। महेंद्र सिंह धोनी ने मैच के बाद कहा कि भारतीय बल्लेबाजी क्रम में वह किसी स्थान को तरजीह नहीं देते और टीम की जरूरत के अनुसार किसी भी स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिये तैयार हैं।

See #Dhoni when gave ball to the coach and said ” Ball lelo nahi to bolega retirement lerahe ho”

even even #Dhoni wants to play more. #AUSvIND #INDvAUS #Chahal #Jadhav #WhistlePodu@ChennaiIPL pic.twitter.com/B5dMVQEzhR

