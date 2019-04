IPL 2019, DC vs KXIP: शनिवार को खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को पांच विकेट से हराकर आईपीएल में अपनी छठी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही दिल्ली प्लेऑफ के और करीब पहुंच गई है। दिल्ली के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर और शिखर धवन के बीच हुई शतकीय साझेदारी ने टीम की जीत में अहम योगदान निभाया। दोनों ही बल्लेबाज फॉर्म में नजर आ रहे थे और पंजाब को विकेट की दरकरार थी, ऐसे में पंजाब के गेंदबाज लगतार विकेट लेने का प्रयास कर रहे थे। पारी का आठवां ओवर मुरुगन अश्विन लेकर आए और पहली ही गेंद उनकी हाथ से छूट गई। जिसके बाद अंपायर ने इसे नो बॉल घोषित कर दी। अंपायर के इस फैसले से कप्तान आर अश्विन और गेंदबाज दोनों ही हैरान थे, दोनों ही खिलाड़ियों ने गेंद को नो बॉल देने की वजह पूछी। इसके बाद अंपायर ने बताया कि हाथ को निश्चित डिग्री से ज्यादा घुमाने की कोशिश करने की वजह से यह गेंद नो बॉल दी गई है।

इससे पहले दिल्ली के कप्तान अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। पंजाब के लिए गेल (69) और मनदीप सिंह (30) को छोड़कर कोई बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका। लामिछाने ने 13वें ओवर में गेल और सैम कुर्रन को पवेलियन भेजकर पंजाब को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। पंजाब की शुरूआत आक्रामक रही और स्पिनर लामिछाने को दूसरे ओवर में केएल राहुल ने एक छक्का और एक चौका लगाया। नेपाल के इस गेंदबाज की चौथी गेंद पर हालांकि आगे बढकर खेलने के प्रयास में राहुल चूके और पंत ने स्टम्पिंग का मौका नहीं गंवाया। पंजाब का पहला विकेट 13 के स्कोर पर गिरा।

