अफगानिस्तान को पहले टेस्ट मैच में ही पारी और 262 रनों से करारी हार देने के बाद भारतीय टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने जीत का श्रेय अपने बल्लेबाजों को दिया है। भारत ने अफगानिस्तान को एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को ही मात दे दी। मेहमान टीम ने अपनी दोनों पारियां दूसरे दिन ही खेलीं। उसने अपनी पहली पारी में 109 रन बनाए तो वहीं दूसरी पारी में 103 रन ही बना पाई। इस मैच के जरिए भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने टेस्ट क्रिकेट में 8 साल बाद वापसी की। दिनेश कार्तिक ने दूसरी पारी के दौरान कुछ ऐसा किया जिससे फैन्स और खिलाड़ियों को धोनी की याद आ गई। दरअसल, दूसरी पारी में अफगानिस्तान अपने दो विकेट गंवा चुकी थी, पारी का छठा ओवर लेकर उमेश यादव आए। उमेश यादव की गेंद को मोहम्मद नबी खेलने में चूक कर बैठे और गेंद उनके पैड से टकरा गई। उमेश यादव ने अपील की, लेकिन अंपायर ने नाकार दिया। इसके बाद कप्तान रहाणे ने खिलाड़ियों से बातचीत की। इसी बीच दिनेश कार्तिक ने विश्वास के साथ रहाणे को डीआरएस का इस्तेमाल करने को कहा।

कार्तिक के मुताबिक गेंद बल्ले से नहीं लगी थी। तीसरे अंपायर ने भारत के हक में फैसला सुनाते हुए नबी को आउट दिया। कमेंटेटर भी कार्तिक के इस फैसले को देख हैरान रह गए। इसके बाद खिलाड़ियों ने आकर कार्तिक को बधाई दी। वहीं रविंद्र जडेजा काफी समय तक कार्तिक की मालिश करते नजर आए। वहीं मैच के बाद रहाणे ने पुरस्कार वितरण समारोह में कहा, “हम जिस तरह से खेले, खासकर हमारे बल्लेबाज, शिखर, विजय, राहुल और पांड्या वो काबिलेतारीफ है।

