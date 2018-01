विश्व के सबसे अमीर स्पोर्ट्स में शुमार इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) और पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में क्या फर्क यह किसी से छिपा नहीं है। हालांकि अब इस अंतर को पाकिस्तानी मीडिया ने भी माना है कि भारत स्पोर्ट्स के मामले में अब पहले वाला मुल्क नहीं रहा है। पाकिस्तान के स्पोर्ट्स एंकर ने भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हुए कहा कि आईपीएल में एक खिलाड़ी 11 करोड़ों रुपए में बिकता है जबकि पीएसएल की पूरी टीम ही 11.5 करोड़ रुपए की होती है। दअसल भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने मंगलवार (30 जनवरी, 2018) को हागले ओवल मैदान पर आईसीसी विश्व कप सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 203 रनों से हरा दिया।

महत्वपूर्ण मैच में पाकिस्तान की इस हार के बाद मंगलवार रात वहां के मशूहर स्पोर्ट्स चैनल गेम ऑफ पाकिस्तान में क्रिकेट विषय पर खिलाड़ियों के कमजोर प्रदर्शन को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान चर्चा का संचालन करते हुए एंकर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ‘भारत में अंडर-19 का एक खिलाड़ी 11 करोड़ में बिकता है जो अभी तक भारत के लिए खेला भी नहीं है, जबकि पाकिस्तान लीग की पूरी टीम 11.5 करोड़ की है।’ उन्होंने आगे कहा कि भारत ने किक्रेट के विकास को लेकर अपनी मानसिकता बदली है।

यहां बता दें कि चर्चा में एंकर से तथ्यों में थोड़ी चूक हो गई, क्योंकि आईपीएल-11 की नीलामी में भारत का कोई अंडर-19 खिलाड़ी 11 करोड़ में नहीं बिका है। अंडर-19 में सबसे अधिक बोली युवा तेज गेंदबाज कमलेश नागरकोटी के लिए लगाई गई। केकेआर ने 3.2 करोड़ की बोली लगाकर नागरकोटी को अपनी टीम का हिस्सा बनाया था।

देखें वीडियो-

MUST WATCH: Finally Pakistan acknowledges on National Television the difference between IPL and PSL and in a larger sense between India and Pakistan. pic.twitter.com/HtqGZEBEs3

— BitterSweetSymphony (@PluviophilePoet) January 31, 2018