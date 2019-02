Ind vs NZ 1st T20 Highlights: 139 पर सिमटी भारत की पारी, न्यूजीलैंड ने 80 रनों से मुकाबला जीतकर सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त

India vs New Zealand, Ind vs NZ 1st T20 Highlights: भारत-न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया को 80 रनों की करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वेलिंग्टन के वेस्टपैक स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को 220 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में भारतीय पारी महज 139 रन पर ही सिमट गई। इस जीत के साथ भारत इस सीरीज में अब 1-0 से पिछड़ गया है।

इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था। वहीं न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने इसके जवाब में आतिशी शुरुआत की और 20 ओर में 6 विकेट खोकर 219 रन बनाए । सेफर्ड ने सबसे ज्यादा 84 रनों की पारी खेली।

