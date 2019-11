WIW vs INDW, West Indies Women vs India Women 4th T20 Warm Up Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match, Squad, Players List Prediction LIVE Updates: वेस्टइंडीज महिला और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बीच टी-20 सीरीज का चौथा मैच भारतीय समयनुसार रविवार रात 11 बजे खेला जाना है। भारत के खिलाफ घरेलू मैदान पर वनडे सीरीज हारने के बाद वेस्टइंडीज की टीम टी-20 सीरीज भी गंवा चुकी है। भारत ने पांच मैचों की इस सीरीज में लगातार तीसरे मैच में जीत दर्ज की और विंडीज को वनडे के बाद टी-20 सीरीज में भी पटखनी दी। भारतीय टीम की कोशिश अब विंडीज को क्लीनस्वीप करने की होगी।

तीसरे मैच में भारतीय स्पिनरों ने वेस्टइंडीज को निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट पर 59 रन ही बनाने दिये। इसके बाद रोड्रिग्स ने 51 गेंदों पर नाबाद 40 रन की पारी खेली, जिससे भारत ने तीन विकेट गंवाकर 20 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं वेस्टइंडीज लगातार तीन हार के बाद बचे हुए दो मैचों को जीत अपना सम्मान बचाना चाहेगी। विंडीज के सबसे बड़ी कमजोरी लगातार फ्लॉप हो रहे उनके बल्लेबाज हैं, अगर उन्हें बाकी के बचे मुकाबलों को जीतना है तो बल्लेबाजों को बड़े स्कोर करने होंगे।

West Indies Women vs India Women मैच को आप Windies official YouTube Channel पर लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा मैच की पल-पल की अपडेट्स को जानने के लिए आप jansatta.com से जुड़े रह सकते हैं।

संभावित प्लेइंग इलेवन:

भारत: मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, तान्या भाटिया, एकता बिष्ट, झूलन गोस्वामी, शिखा पांडे, पूनम यादव, स्मृति मंधाना, पुनम राउत, जेमना रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा।

वेस्टइंडीज: स्टैफनी टेलर, अनीसा मोहम्मद, अफी फ्लेचर, ब्रिटनी कूपर, चिनले हेनरी, स्टेसी-एन किंग, किशोना नाइट, नताशा मैकलीन, शबिका गजनबी, शेमना कैंपबेल, शेनता ग्रिमंड।

