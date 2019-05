World Cup 2019, WI vs NZ ODI Practice Match Squad, Players List: वेस्टइंडीज बनाम न्यूज़ीलैंड

World Cup 2019, WI vs NZ West Indies vs New Zealand ODI Practice Match Squad, Players List, Live Cricket Score Updates: वर्ल्ड कप का 9वां अभ्यास मैच मेजबान वेस्टइंडीज और न्यूज़ीलैंड के बीच ब्रिस्टल के काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इस मैच में वेस्ट इंडीज हर हाल में जीतना चाहेगी क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला गया पहला अभ्यास मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था। वहीं न्यूज़ीलैंड ने अपने पिछले मैच में भरता को हराया था। भारत को हराने के बाद न्यूज़ीलैंड के खिलाड़ियों का मनोबल सातवें आसमान में है। न्यूज़ीलैंड के लिए पिछले मैच में कप्तान केन विलियमसन और रॉस टेलर ने शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं गेंदबाजों में ट्रेंट बोल्ट ने भारतीय बल्लेबाजों पर तेज गेंदबाजी और स्विंग से कहर बरपाया था।

वेस्ट इंडीज के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज शाई होप शानदार फॉर्म में हैं। होप लगातार रन बना रहे हैं। विश्वकप से पहले आयरलैंड और बांग्लादेश के साथ खेली गई ट्राई सीरीज में होप ने 500 से ज्यादा रन ठोके थे। बता दें इंग्लैंड की सपाट पिचों और तेज आउटफील्ड के चलते बल्लेबाजों को ज्यादा फायदा होगा। ऐसे में गेंदबाजों के लिए रन रोकना एक बड़ी चुनौती होगी। गेंदबाजों को अच्छा प्रदर्शन कर बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर बनाने से रोकने की जिम्मेदारी लेनी होगी।

संभावित टीम –

वेस्टइंडीज : जेसन होल्डर (कप्तान), क्रिस गेल, एविन लुईस, डेरेन ब्रावो, शाई होप (विकेटकीपर), शिमरोन हेटमेयर, एशले नर्स, आंद्रे रसेल, कार्लोस ब्रैथवेट, ओशन थॉमस, शैनन गेब्रियल, शेल्डन कॉटरेल, केमर रोच , फेबियन एलेन, निकोलस पूरन

न्यूजीलैंड : केन विलियमसन (कप्तान), मार्टिन गप्टिल, कॉलिन मुनरो, रॉस टेलर, हेनरी निकोल्स, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), कॉलिन डी ग्रैंडहोमे, जेम्स नीशम, मिचेल सेंटनर, लॉकी फर्ग्यूसन, ट्रेंट बाउल्ट, टिम साउथी, इश। सोढ़ी, टॉम लैथम, मैट हेनरी