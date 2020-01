West Indies vs Ireland Playing 11 LIVE: वेस्टइंडीज बनाम आयरलैंड।

West Indies vs Ireland, WI vs IRE 2nd ODI2020 Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match, Squad, Players List, Live Score Updates: आयरलैंड और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार को खेला जाना है। पहला मैच गंवाने के बाद आयरलैंड की कोशिश दूसरे मैच को जीतकर सीरीज में खुद को बरकरार रखने की होगी। वहीं वेस्टइंडीज दूसरे मुकाबले को अपने नाम कर सीरीज पर अपना कब्जा जमाना चाहेगी। विंडीज ने पहले मैच को 5 विकेट से अपने नाम किया था। 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज भी होनी है।

आयरलैंड की टीम की बात करें तो एंडी बैलबर्नी की अगुवाई में टीम की कोशिश गलतियों से बचने की होगी। वहीं टी20 टीम में जोश लिटिल और बैरी मैक्कार्थी की वापसी हुई है। इन खिलाडि़यों की वापसी से आयरलैंड की टीम पहले मजबूत दिखाई पड़ रही है। दोनों ही टीमों में कई शानदार खिलाड़ी हैं और ऐसे में फैंस एक बेहतरीन मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं।

West Indies vs Ireland, 2nd ODI मैच का लाइव प्रसारण आप Sony Pictures Sports Network पर देख सकते हैं। Sony six, Sony six HD पर इंग्लिश कमेंट्री के साथ मैच को देखा जा सकता है। वहीं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप Sony Liv एप पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैच की पल-पल की अपडेट्स को जानने के लिए आप jansatta.com से जुड़े रह सकते हैं।

संभावित प्लेइंग इलेवन-

वेस्टइंडीज- शाई होप (विकेटकीपर), एविन लुईस, ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटिमर, निकोलस पूरन, कीरोन पोलार्ड (कप्तान), रोस्टन चेस, केमो पॉल, हेडन वाल्श / खैरा पियरे, अल्जाररी जोसेफ, शेल्डन कॉटरेल।

आयरलैंड– पॉल स्टर्लिंग, गैरेथ डेलानी, एंड्रयू बालबर्नी (कप्तान), विलियम पोर्टरफील्ड, केविन ओ’ब्रायन, लोरकन टकर (विकेटकीपर), सिमी सिंह, मार्क अडायर, बैरी मैकार्थी, एंडी मैकब्राइन, बॉयड रैंकिन।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App