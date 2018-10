India vs West Indies Live Cricket Score Streaming: भारत बनाम वेस्टइंडीज।

Ind vs WI, India vs West Indies 2nd Test Live Cricket Score Streaming Online Today Match, Star Sports 1 Hindi Live, Hotstar Live Cricket, Star Sports 2 and 3 Live: दो युवा बल्लेबाजों पृथ्वी शॉ (70) और ऋषभ पंत (नाबाद 85) के अलावा अनुभवी खिलाड़ी उप-कप्तान अजिंक्य रहाणे (नाबाद 75) की पारियों के दम पर भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज पर शिकंजा कसने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। भारत ने दूसरे दिन शनिवार को पहले सत्र में मेहमान टीम को 311 पर ऑल आउट किया और फिर दिन का खेल खत्म होने तक 81 ओवरों में चार विकेट खोकर 308 रन बना लिए हैं। भारत मेहमान टीम से सिर्फ तीन रन पीछे है।

वेस्टइंडीज ने दिन की शुरुआत सात विकेट के नुकसान पर 295 रनों के साथ की थी। उमेश यादव ने बाकी के तीन विकेट लेकर विंडीज को पवेलियन भेजा। उमेश ने इस पारी में छह विकेट अपने नाम किए जो उनका टेस्ट की एक पारी में अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। विंडीज की तरफ से रोस्टन चेज ने अपने करियर का चौथा टेस्ट शतक जड़ते हुए 106 रनों की पारी खेली।

भारत बनाम वेस्टइंडीज मैच का सीधा प्रसारण Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 1 Hindi और Star Sports 1 Hindi HD पर देखा जा सकता है। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग Hotstar पर उपलब्ध रहेगी।

Ind vs WI, India vs West Indies 2nd Test Live Cricket Score Streaming Online Live Score Updates :

-अच्छे स्कोर का पीछा करने उतरी भारत को अच्छी शुरुआत मिली। अहमदाबाद में पदार्पण टेस्ट में शतक जड़ने वाले पृथ्वी ने अपनी फॉर्म को यहां भी जारी रखा

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App