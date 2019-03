WI vs ENG: क्रिस जॉर्डन ने लिया दर्शनीय कैच, वीडियो देखकर आप भी कहेंगे ‘वाह’

इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच सेंट लूसिया में खेल गए सीरीज के पहले टी-20 मैच में वेस्टइंडीज को चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला लिया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निकोलस पूरन की 58 रन की पारी के दम पर 20 ओवर में आठ विकेट गंवाकर 160 रन का लक्ष्य इंग्लैंज के सामने रखा। जवाब में खेलने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 18.5 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस दौरान इंग्लैंड के खिलाड़ी क्रिस जॉर्डन ने ऐसा कैच पकड़ा कि लोग देखते रह गए।

दरअसल, 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर जॉर्डन ने डेरेन ब्रावो को स्लोअर गेंद फेंकी, इस दौरान ब्रावो समझ नहीं सकें और गेंद बल्ले का किनारा लेता लेते हुए हवा में गई इस दौरान शानदार डाइव लगाकर कैच लपका जिस देखकर हर कोई दंग रह गया। ब्रावो का विकेट इंग्लैंड के लिए जरूरी भी था,जब जार्डन ने उन्हें आउट किय तब वह 28 रन बनाकर खेल रहे थे। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 2 सिक्स और 1 चौका भी लगा चुके थे। जॉर्डन ने इस मैच में 3 ओवर में 16 रन देते हुए दो विकेट अपने नाम किए। जॉर्डन को पहला विकेट वेस्टइंडीज के धाकड़ ओपनर क्रिस गेल के रूप में मिला। उन्होंने गेल को राशिद के हाथों कैच कराया।इस दौरान क्रिस गेल अपनी पारी में सिर्फ टीम के लिए 15 रन ही जोड़ पाए।

Chris Jordan, on his bowling follow through. Just stupid skills. #WIvsENG pic.twitter.com/S8NfScvixY

