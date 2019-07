West Indies vs Afghanistan, WI vs Afg Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1 and 3, Hotstar Live Cricket: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने गुरुवार को हेडिंग्ले मैदान पर अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे आईसीसी विश्व कप-2019 के लीग चरण के अंतिम मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। हेडिंग्ले के लीड्स क्रिकेट मैदान पर खेले जा रहे इस मैच में अफगानिस्तान हर हाल में इस मैच को जीत अपना खाता खोलना चाहेगा। लीड्स में मौसम एकदम साफ़ रहेगा और धूप खिली हुई है। वातावरण में उमस के चलते पिच में थोड़ा नमी रहेगी ऐसे में जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा इस पिच में स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलना शुरू हो जाएगी। ऐसा ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच में भी हुआ था।

WI vs Afg Live Cricket Score Streaming Online: यहां देखें इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

दोनों ही टीमें सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी हैं। लिहाजा, हार या जीत का असर सेमीफाइनल के समीकरण पर असर नहीं डालेगा। लेकिन विश्वकप से पहले हरारे में खेले गए विश्व कप क्वालीफायर में अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को दो बार हराया है। ऐसे में वेस्टइंडीज उन्हें कम आंकने की गलती बिलकुल नहीं करेगी। इस विश्वकप में भले ही अफ़ग़ानिस्तान आख्रिरी चल रहा हो लेकिन उन्होंने पाकिस्तान और भारत जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर विश्व क्रिकेट में एक अलग छाप छोड़ी है। वहीं वेस्ट इंडीज की टीम में इस टूर्नामेंट में अनुभव की कमी नज़र आई। टीम पूरे टूर्नामेंट में टी20 मोड पर दिखी। टूर्नामेंट में तीसरी बार हुआ जब वह जीत के करीब पहुंची और हार गई।

यह मैच Star Sport 1, Star Sport 2, Star Sport 3 और स्टार के अन्य चैनल्स पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप मैच का लाइव स्कोर Jansatta.com पर भी लाइव स्कोर देख सकते हैं। हमारे लाइव ब्लॉग पर आप पल -पल की अपडेट देख सकते हैं।