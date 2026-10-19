World Championship of Legends 2026 Final Top-5 Batters and Bowlers: वेस्टइंडीज चैंपियंस ने इंग्लैंड चैंपियंस कोरविवार (18 अक्टूबर) को 9 विकेट से हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 (WCL 2026) का खिताब जीत लिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चैडविक वॉल्टन टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। इंग्लैंड के मोईन अली दूसरे नंबर पर रहे। गेंदबाजी में साउथ अफ्रीका के हार्डस विलजोएन शीर्ष पर रहे।

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो चैडविक वॉल्टन ने 7 पारियों में 85.50 के औसत से 342 रन बनाए। मोईन अली ने 5 पारियों में 75.50 के औसत से 302 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने 5 पारियों में 65.50 के औसत से 262 रन बनाए। जीन पॉल डुमिनी ने 87.33 के औसत से 262 रन बनाए। इंग्लैंड के कप्तान रवि बोपारा 7 पारियों में 39.83 के औसत से 239 रन बनाकर पांचवें नंबर पर रहे।

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौका छक्का चैडविक वॉल्टन 7 7 342 85.5 167.65 20 28 मोईन अली 5 5 302 75.5 169.66 15 25 एबी डिविलियर्स 5 5 262 65.5 209.6 16 22 जीन-पॉल डुमिनी 5 5 262 87.33 167.95 18 18 रवि बोपारा 7 7 239 39.83 164.83 16 17

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 गेंदबाज

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो हार्डस विलजोएन ने 5 मैच में 13 विकेट लिए। वेस्टइंडीज के शेल्डन कॉट्रेल ने 5 पारियों में 9 विकेट लिए। धवल कुलकर्णी ने 4 मैचों में 9 विकेट लिए। पीयूष चावला ने 5 मैचों में 8 विकेट लिए। वेस्टइंडीज के ड्वेन ब्रावो 7 मैच में 8 विकेट लेकर 5वें नंबर पर रहे।

खिलाड़ी मैच ओवर गेंद विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट हार्डस विलजोएन 5 19.5 119 13 11.85 154 0 1 शेल्डन कॉट्रल 5 19 114 9 14.67 132 1 0 धवल कुलकर्णी 4 16 96 9 15.89 143 1 0 पीयूष चावला 5 19.2 116 8 16.88 135 0 0 ड्वेन ब्रावो 7 18.1 109 8 17.88 143 0 0

वेस्टइंडीज बना चैंपियन

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के फाइनल में चैंपियंस ने इंग्लैंड चैंपियंस को 9 विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने 160 रनों के लक्ष्य को 17 ओवर में हासिल कर लिया। उसने 1 विकेट खोकर 165 रन बनाए। ड्वेन ब्रावो प्लेयर ऑफ द मैच और चैडविक वॉल्टन प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। पूरी खबर पढ़ें।