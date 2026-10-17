World Championship of Legends 2026, Top-5 Batter and Bowler: वेस्टइंडज चैंपियंस ने शुक्रवार (17 अक्टूबर) को ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस को 5 विकेट से वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 (WCL 2026) के दूसरे सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाई। खिताबी मुकाबले में उसका टक्कर इंग्लैंड चैंपियंस से होगा।

वेस्टइंडीज चैंपियंस की जीत के नायक चैडविक वॉल्टन रहे। उन्होंने 42 गेंदों पर नाबाद 87 रन बनाए। वह लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। साउथ अफ्रीका चैंपियंस के जीन पॉल डुमिनी दूसरे और एबी डिविलियर्स तीसरे नंबर पर हैं। इंग्लैंड के मोईन अली चौथे और ऑस्ट्रेलिया के डार्सी शॉर्ट पांचवें नंबर पर हैं।

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौका छक्का चैडविक वाल्टन 6 6 284 71 168.05 17 24 जीन-पॉल डुमिनी 5 5 262 87.33 167.95 18 18 एबी डिविलियर्स 5 5 262 65.5 209.6 16 22 मोईन अली 4 4 242 80.67 174.1 11 21 डार्सी शॉर्ट 6 6 225 37.5 229.59 16 22

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 में सबसे ज्यादा विकेट साउथ अफ्रीका के हार्डस विलजोएन ने सबसे ज्यादा 13 विकेट लिए। इंडिया चैंपियंस के लिए धवल कुलकर्णी ने 4 मैच में 9 विकेट लिए हैं। वेस्टइंडीज चैंपियंस के लिए शेल्डन कोट्रल 4 मैच में 8 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। पीयूष चावला 5 मैच में 8 विकेट के साथ चौथे और ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के बेन हॉल्फेनास पांचवें नंबर पर हैं।

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच ओवर गेंद विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट हार्डस विलजोएन 5 19.5 119 13 11.85 154 0 1 धवल कुलकर्णी 4 16 96 9 15.89 143 1 0 शेल्डन कॉटरेल 4 15 90 8 12.88 103 1 0 पीयूष चावला 5 19.2 116 8 16.88 135 0 0 बेन हिल्फेनहॉस 6 22.4 136 8 22.75 182 0 0

वेस्टइंडीज-इंग्लैंड में होगी खिताबी टक्कर

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 172 रन बनाए। इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 173 रन बनाए। फाइनल में वेस्टइंडीज का मुकाबला इंग्लैंड चैंपियंस से होगा,जिसने साउथ अफ्रीका चैंपियंस को पहले सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाई। पूरी खबर पढ़ें।