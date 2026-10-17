World Championship of Legends 2026, Top-5 Batter and Bowler: वेस्टइंडज चैंपियंस ने शुक्रवार (17 अक्टूबर) को ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस को 5 विकेट से वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 (WCL 2026) के दूसरे सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाई। खिताबी मुकाबले में उसका टक्कर इंग्लैंड चैंपियंस से होगा।

वेस्टइंडीज चैंपियंस की जीत के नायक चैडविक वॉल्टन रहे। उन्होंने 42 गेंदों पर नाबाद 87 रन बनाए। वह लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। साउथ अफ्रीका चैंपियंस के जीन पॉल डुमिनी दूसरे और एबी डिविलियर्स तीसरे नंबर पर हैं। इंग्लैंड के मोईन अली चौथे और ऑस्ट्रेलिया के डार्सी शॉर्ट पांचवें नंबर पर हैं।

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकाछक्का
चैडविक वाल्टन6628471168.051724
जीन-पॉल डुमिनी5526287.33167.951818
एबी डिविलियर्स5526265.5209.61622
मोईन अली4424280.67174.11121
डार्सी शॉर्ट6622537.5229.591622

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 में सबसे ज्यादा विकेट साउथ अफ्रीका के हार्डस विलजोएन ने सबसे ज्यादा 13 विकेट लिए। इंडिया चैंपियंस के लिए धवल कुलकर्णी ने 4 मैच में 9 विकेट लिए हैं। वेस्टइंडीज चैंपियंस के लिए शेल्डन कोट्रल 4 मैच में 8 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। पीयूष चावला 5 मैच में 8 विकेट के साथ चौथे और ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के बेन हॉल्फेनास पांचवें नंबर पर हैं।

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचओवरगेंदविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
हार्डस विलजोएन519.51191311.8515401
धवल कुलकर्णी41696915.8914310
शेल्डन कॉटरेल41590812.8810310
पीयूष चावला519.2116816.8813500
बेन हिल्फेनहॉस622.4136822.7518200

वेस्टइंडीज-इंग्लैंड में होगी खिताबी टक्कर

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 172 रन बनाए। इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 173 रन बनाए। फाइनल में वेस्टइंडीज का मुकाबला इंग्लैंड चैंपियंस से होगा,जिसने साउथ अफ्रीका चैंपियंस को पहले सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाई। पूरी खबर पढ़ें