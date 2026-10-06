वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 (WCL 2026)के छठे मैच में सोमवार (5 अक्टूबर) को इंग्लैंड चैंपियंस ने बांग्लादेश चैंपियंस को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। वह दोनों मैच जीता है। साउथ अफ्रीका चैंपियंस दूसरे पर है। वह एक मैच खेला है और जीत दर्ज की है।

इंडिया चैंपियंस तीसरे नंबर पर है। दो में दो मैच जीता है। बांग्लादेश चैंपियंस, ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस और वेस्टइंडीज चैंपियंस का खाता नहीं खुला है। तीनों टीमों ने एक-एक मैच खेले हैं और हार का सामना किया है। पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है।

टीममैचजीतहारड्रॉबेनतीजाअंकरनरेट
इंग्लैंड चैंपियंस2200041.524
साउथ अफ्रीका चैंपियंस1100024.85
इंंडिया चैंपियंस2110020.625
बांग्लादेश चैंपियंस101000-2.068
ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस101000-2.3
वेस्टइंडीज चैंपियंस101000-4.85

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 बल्लेबाज

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो रवि बोपारा 2 पारियों में 160 रन बनाकर शीर्ष पर हैं। साउथ अफ्रीका के रिचर्ड लेवी 1 पारी में 87 रन बनाकर दूसरे नंबर पर हैं। युवराज सिंह 1 पारी में 71 रन बनाकर तीसरे नंबर पर है। एबी डिविलियर्स 1 मैच में 70 रन बनाकर चौथे नंबर पर है। समित पटेल 2 पारियों में 69 रन बनाकर पांचवें नंबर पर है।

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
रवि बोपारा22160160175.821012
रिचर्ड लेवी118787223.0858
युवराज सिंह117171161.3656
एबी डिविलियर्स117070179.4945
समित पटेल226934.5116.9553

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स के टॉप-5 गेंदबाज

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो धवल कुलकर्णी 2 मैच में 6 विकेट लेकर शीर्ष पर हैं। समित पटेल 2 मैच में 5 विकेट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। रयान साइडबॉटम 2 मैच में 4 विकेट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। इमरान ताहिर 1 मैच में 3 विकेट लेकर चौथे और मोहित शर्मा 1 मैच 3 विकेट लेकर चौथे नंबर पर हैं।

खिलाड़ीमैचओवरगेंदविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
धवल कुलकर्णी2848612.677610
समित पटेल284859.24610
रयान साइडबॉटम28484187200
इमरान ताहिर1424382400
मोहित शर्मा1318310.673200

इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के छठे मैच में इंग्लैंड चैंपियंस ने बांग्लादेश चैंपियंस को 7 विकेट से हराया। बांग्लादेश ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 164 रन बनाए। इंग्लैंड ने 16.1 ओवर में 3 विकेट पर 166 रन बनाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। पूरी खबर पढ़ें