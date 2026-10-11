World Championship of Legends 2026 Points Table, Top-5 Batter and Bowler: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के 11वें मैच में इंडिया चैंपियंस को साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने 4 विकेट से हरा दिया। इंडिया चैंपियंस की यह लगातार दूसरी हार थी। वह अंक तालिका चौथे नंबर पर खिसक गई। साउथ अफ्रीका चैंपियंस लगातार 3 मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर है।

इंग्लैंड चैंपियंस अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। वह 3 मैच में 2 में जीत दर्ज की है। वेस्टइंडीज चैंपियंस तीसरे नंबर पर है। वह 3 मैच में 2 में जीत दर्ज की। इंडिया चैंपियंस ने 3 मैच में 1 जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ने भी 3 मैचों में 1 में जीत दर्ज की है। बांग्लादेश चैपिंयस 3 में से 3 मैच हारकर छठे नंबर पर है।

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 अंक तालिका

मैचजीतहारड्रॉबेनतीजाअंकरनरेट
दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस3300062.76
इंग्लैंड चैंपियंस3210040.374
वेस्टइंडीज चैंपियंस321004-0.8
भारत चैंपियंस3120020.205
ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस312002-0.909
बांग्लादेश चैंपियंस303000-1.529

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 टॉप-5 बल्लेबाज

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो एबी डिविलियर्स ने 3 मैच की 3 पारियों में 181 रन बनाए हैं। रिचर्ड लेवी ने 3 मैच की 3 पारियों में 173 रन बनाए हैं। रवि बोपारा ने 3 मैच की 3 पारियों में 160 रन बनाए हैं। रोनी तालुकदार ने 3 मैच की 3 पारियों में 149 रन बनाए हैं। चैडविक वॉल्टन ने 3 पारियों में 131 रन बनाए हैं।

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेट4s6s
एबी डिविलियर्स3318190.5223.461016
रिचर्ड लेवी3317357.67216.251015
रवि बोपारा3316080172.041012
रोनी तालुकदार3314949.67150.51128
चैडविक वॉल्टन3313768.5169.14811

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 गेंदबाज

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो धवल कुलकर्णी ने 3 मैच में 7 विकेट लिए हैं। इमरान ताहिर ने 3 मैच में 6 विकेट लिए हैं। समित पटेल ने 3 मैच में 5 विकेट लिए हैं। रयान साइडबॉटम ने 3 मैच में 5 विकेट लिए हैं। हार्डस विल्जोएन ने 2 मैच में 5 विकेट लिए हैं।

खिलाड़ीमैचओवरगेंदविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
धवल कुलकर्णी31272717.4312210
इमरान ताहिर31272612.57500
समित पटेल31060514.27110
रयान साइडबॉटम31060516.88400
हार्डस विलजोएन28485168000

इंडिया चैंपियंस को साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने 4 विकेट से हराया

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के 11वें मैच में इंडिया चैंपियंस को साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने 4 विकेट से हरा दिया। इंडिया चैंपियंस ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 196 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने 18.5 ओवर में 6 विकेट पर 198 रन बना लिए। पूरी खबर पढ़ें