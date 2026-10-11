World Championship of Legends 2026 Points Table, Top-5 Batter and Bowler: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के 11वें मैच में इंडिया चैंपियंस को साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने 4 विकेट से हरा दिया। इंडिया चैंपियंस की यह लगातार दूसरी हार थी। वह अंक तालिका चौथे नंबर पर खिसक गई। साउथ अफ्रीका चैंपियंस लगातार 3 मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर है।
इंग्लैंड चैंपियंस अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। वह 3 मैच में 2 में जीत दर्ज की है। वेस्टइंडीज चैंपियंस तीसरे नंबर पर है। वह 3 मैच में 2 में जीत दर्ज की। इंडिया चैंपियंस ने 3 मैच में 1 जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ने भी 3 मैचों में 1 में जीत दर्ज की है। बांग्लादेश चैपिंयस 3 में से 3 मैच हारकर छठे नंबर पर है।
वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 अंक तालिका
|मैच
|जीत
|हार
|ड्रॉ
|बेनतीजा
|अंक
|रनरेट
|दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस
|3
|3
|0
|0
|0
|6
|2.76
|इंग्लैंड चैंपियंस
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|0.374
|वेस्टइंडीज चैंपियंस
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|-0.8
|भारत चैंपियंस
|3
|1
|2
|0
|0
|2
|0.205
|ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस
|3
|1
|2
|0
|0
|2
|-0.909
|बांग्लादेश चैंपियंस
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|-1.529
वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 टॉप-5 बल्लेबाज
वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो एबी डिविलियर्स ने 3 मैच की 3 पारियों में 181 रन बनाए हैं। रिचर्ड लेवी ने 3 मैच की 3 पारियों में 173 रन बनाए हैं। रवि बोपारा ने 3 मैच की 3 पारियों में 160 रन बनाए हैं। रोनी तालुकदार ने 3 मैच की 3 पारियों में 149 रन बनाए हैं। चैडविक वॉल्टन ने 3 पारियों में 131 रन बनाए हैं।
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|4s
|6s
|एबी डिविलियर्स
|3
|3
|181
|90.5
|223.46
|10
|16
|रिचर्ड लेवी
|3
|3
|173
|57.67
|216.25
|10
|15
|रवि बोपारा
|3
|3
|160
|80
|172.04
|10
|12
|रोनी तालुकदार
|3
|3
|149
|49.67
|150.51
|12
|8
|चैडविक वॉल्टन
|3
|3
|137
|68.5
|169.14
|8
|11
वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 गेंदबाज
वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो धवल कुलकर्णी ने 3 मैच में 7 विकेट लिए हैं। इमरान ताहिर ने 3 मैच में 6 विकेट लिए हैं। समित पटेल ने 3 मैच में 5 विकेट लिए हैं। रयान साइडबॉटम ने 3 मैच में 5 विकेट लिए हैं। हार्डस विल्जोएन ने 2 मैच में 5 विकेट लिए हैं।
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|गेंद
|विकेट
|औसत
|रन
|4 विकेट
|5 विकेट
|धवल कुलकर्णी
|3
|12
|72
|7
|17.43
|122
|1
|0
|इमरान ताहिर
|3
|12
|72
|6
|12.5
|75
|0
|0
|समित पटेल
|3
|10
|60
|5
|14.2
|71
|1
|0
|रयान साइडबॉटम
|3
|10
|60
|5
|16.8
|84
|0
|0
|हार्डस विलजोएन
|2
|8
|48
|5
|16
|80
|0
|0
इंडिया चैंपियंस को साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने 4 विकेट से हराया
वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के 11वें मैच में इंडिया चैंपियंस को साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने 4 विकेट से हरा दिया। इंडिया चैंपियंस ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 196 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने 18.5 ओवर में 6 विकेट पर 198 रन बना लिए। पूरी खबर पढ़ें।