World Championship of Legends 2026 Points Table, Top-5 Batter and Bowler: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के 11वें मैच में इंडिया चैंपियंस को साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने 4 विकेट से हरा दिया। इंडिया चैंपियंस की यह लगातार दूसरी हार थी। वह अंक तालिका चौथे नंबर पर खिसक गई। साउथ अफ्रीका चैंपियंस लगातार 3 मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर है।

इंग्लैंड चैंपियंस अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। वह 3 मैच में 2 में जीत दर्ज की है। वेस्टइंडीज चैंपियंस तीसरे नंबर पर है। वह 3 मैच में 2 में जीत दर्ज की। इंडिया चैंपियंस ने 3 मैच में 1 जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ने भी 3 मैचों में 1 में जीत दर्ज की है। बांग्लादेश चैपिंयस 3 में से 3 मैच हारकर छठे नंबर पर है।

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 अंक तालिका

मैच जीत हार ड्रॉ बेनतीजा अंक रनरेट दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस 3 3 0 0 0 6 2.76 इंग्लैंड चैंपियंस 3 2 1 0 0 4 0.374 वेस्टइंडीज चैंपियंस 3 2 1 0 0 4 -0.8 भारत चैंपियंस 3 1 2 0 0 2 0.205 ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस 3 1 2 0 0 2 -0.909 बांग्लादेश चैंपियंस 3 0 3 0 0 0 -1.529

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 टॉप-5 बल्लेबाज

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो एबी डिविलियर्स ने 3 मैच की 3 पारियों में 181 रन बनाए हैं। रिचर्ड लेवी ने 3 मैच की 3 पारियों में 173 रन बनाए हैं। रवि बोपारा ने 3 मैच की 3 पारियों में 160 रन बनाए हैं। रोनी तालुकदार ने 3 मैच की 3 पारियों में 149 रन बनाए हैं। चैडविक वॉल्टन ने 3 पारियों में 131 रन बनाए हैं।

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट 4s 6s एबी डिविलियर्स 3 3 181 90.5 223.46 10 16 रिचर्ड लेवी 3 3 173 57.67 216.25 10 15 रवि बोपारा 3 3 160 80 172.04 10 12 रोनी तालुकदार 3 3 149 49.67 150.51 12 8 चैडविक वॉल्टन 3 3 137 68.5 169.14 8 11

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 गेंदबाज

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो धवल कुलकर्णी ने 3 मैच में 7 विकेट लिए हैं। इमरान ताहिर ने 3 मैच में 6 विकेट लिए हैं। समित पटेल ने 3 मैच में 5 विकेट लिए हैं। रयान साइडबॉटम ने 3 मैच में 5 विकेट लिए हैं। हार्डस विल्जोएन ने 2 मैच में 5 विकेट लिए हैं।

खिलाड़ी मैच ओवर गेंद विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट धवल कुलकर्णी 3 12 72 7 17.43 122 1 0 इमरान ताहिर 3 12 72 6 12.5 75 0 0 समित पटेल 3 10 60 5 14.2 71 1 0 रयान साइडबॉटम 3 10 60 5 16.8 84 0 0 हार्डस विलजोएन 2 8 48 5 16 80 0 0

इंडिया चैंपियंस को साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने 4 विकेट से हराया

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के 11वें मैच में इंडिया चैंपियंस को साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने 4 विकेट से हरा दिया। इंडिया चैंपियंस ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 196 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने 18.5 ओवर में 6 विकेट पर 198 रन बना लिए। पूरी खबर पढ़ें।