WCL 2026 Bangladesh Champions vs India Champions Points Table, Top-5 Batters and Bowlers: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 (WCL 2026) के 13वें मैच में बांग्लादेश चैंपियंस ने इंडिया चैंपियंस को 3 रन से हरा दिया। इस मैच के बाद अंक तालिका में साउथ अफ्रीका चैंपियंस शीर्ष पर है। इंडिया चैंपियंस पांचवें नंबर पर है। जीतकर भी बांग्लादेश चैंपियंस आखिरी पायदान पर हैं।

साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने 3 मैच में 3 जीत के साथ शीर्ष पर है। इंग्लैंड चैंपियंस 3 मैच में 2 जीत के साथ दूसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया चैपियंस 4 मैच में 2 जीत के साथ तीसरे नंबर पर है। वेस्टइंडीज चैंपियंस 4 मैच में 2 जीत के साथ चौथे नंबर पर है। इंडिया चैंपियंस 4 मैच में 1 जीत के साथ पांचवें नंबर पर है। बांग्लादेश चैंपियंस 4 मैच में 1 जीत के साथ छठे नंबर पर है।

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 अंक तालिका

टीममैचजीतहारड्रॉबेनतीजअंकरनरेट
साउथ अफ्रीका चैंपियंस3300062.76
इंग्लैंड चैंपियंस3210040.374
ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस422004-0.144
वेस्टइंडीज चैंपियंस422004-1.132
इंडिया चैंपियंस4130020.124
बांग्लादेश चैंपियंस413002-1.051

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 बल्लेबाज

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो रोनी तालुकदार शीर्ष पर हैं। उन्होंने 4 पारियों में 189 रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 3 पारियों में 181 रन बनाए हैं। रिचर्ड लेवी तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 3 पारियों में 173 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के डार्सी शॉर्ट चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने 4 पारियों में 165 रन बनाए हैं। इंग्लैंड के रवि बोपारा पांचवें नंबर पर हैं। उन्होंने 3 पारियों में 160 रन बनाए हैं।

बल्लेबाजमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
रोनी तालुकदार4418947.25152.421610
एबी डिविलियर्स3318190.5223.461016
रिचर्ड लेवी3317357.67216.251015
डी आर्सी शॉर्ट4416541.25232.391117
रवि बोपारा3316080172.041012

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 गेंदबाज

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो पीयूष चावला शीर्ष पर हैं। उन्होंने 4 पारियों में 7 विकेट लिए हैं। बांग्लादेश के इनामुल हर जूनियर ने 4 मैच में 7 विकेट लिए हैं। फवाद अहमद ने 4 मैच में 7 विकेट लिए हैं। धवल कुलकर्णी ने 3 मैच में 7 विकेट लिए हैं। इमरान ताहिर ने 3 मैच में 6 विकेट लिए हैं।

खिलाड़ीमैचओवरगेंदविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
पीयूष चावला415.292715.1410600
इनामुल हक जूनियर412727149810
फवाद अहमद41590719.4313600
धवल कुलकर्णी31272717.4312210
इमरान ताहिर31272612.57500

इंडिया चैंपियंस को बांग्लादेश चैंपियंस से मिली हार

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के 13वें मैच में ग्लादेश चैंपियंस ने इंडिया चैंपियंस को 3 रन से हरा दिया। बांग्लादेश चैंपियंस ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 141 रन बनाए। इसके जवाब में इंडिया चैंपियंस 8 विकेट पर 138 रन बना पाई। पूरी खबर पढ़ें