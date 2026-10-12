WCL 2026 Bangladesh Champions vs India Champions Points Table, Top-5 Batters and Bowlers: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 (WCL 2026) के 13वें मैच में बांग्लादेश चैंपियंस ने इंडिया चैंपियंस को 3 रन से हरा दिया। इस मैच के बाद अंक तालिका में साउथ अफ्रीका चैंपियंस शीर्ष पर है। इंडिया चैंपियंस पांचवें नंबर पर है। जीतकर भी बांग्लादेश चैंपियंस आखिरी पायदान पर हैं।

साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने 3 मैच में 3 जीत के साथ शीर्ष पर है। इंग्लैंड चैंपियंस 3 मैच में 2 जीत के साथ दूसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया चैपियंस 4 मैच में 2 जीत के साथ तीसरे नंबर पर है। वेस्टइंडीज चैंपियंस 4 मैच में 2 जीत के साथ चौथे नंबर पर है। इंडिया चैंपियंस 4 मैच में 1 जीत के साथ पांचवें नंबर पर है। बांग्लादेश चैंपियंस 4 मैच में 1 जीत के साथ छठे नंबर पर है।

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 अंक तालिका

टीम मैच जीत हार ड्रॉ बेनतीज अंक रनरेट साउथ अफ्रीका चैंपियंस 3 3 0 0 0 6 2.76 इंग्लैंड चैंपियंस 3 2 1 0 0 4 0.374 ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस 4 2 2 0 0 4 -0.144 वेस्टइंडीज चैंपियंस 4 2 2 0 0 4 -1.132 इंडिया चैंपियंस 4 1 3 0 0 2 0.124 बांग्लादेश चैंपियंस 4 1 3 0 0 2 -1.051

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 बल्लेबाज

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो रोनी तालुकदार शीर्ष पर हैं। उन्होंने 4 पारियों में 189 रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 3 पारियों में 181 रन बनाए हैं। रिचर्ड लेवी तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 3 पारियों में 173 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के डार्सी शॉर्ट चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने 4 पारियों में 165 रन बनाए हैं। इंग्लैंड के रवि बोपारा पांचवें नंबर पर हैं। उन्होंने 3 पारियों में 160 रन बनाए हैं।

बल्लेबाज मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के रोनी तालुकदार 4 4 189 47.25 152.42 16 10 एबी डिविलियर्स 3 3 181 90.5 223.46 10 16 रिचर्ड लेवी 3 3 173 57.67 216.25 10 15 डी आर्सी शॉर्ट 4 4 165 41.25 232.39 11 17 रवि बोपारा 3 3 160 80 172.04 10 12

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 गेंदबाज

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो पीयूष चावला शीर्ष पर हैं। उन्होंने 4 पारियों में 7 विकेट लिए हैं। बांग्लादेश के इनामुल हर जूनियर ने 4 मैच में 7 विकेट लिए हैं। फवाद अहमद ने 4 मैच में 7 विकेट लिए हैं। धवल कुलकर्णी ने 3 मैच में 7 विकेट लिए हैं। इमरान ताहिर ने 3 मैच में 6 विकेट लिए हैं।

खिलाड़ी मैच ओवर गेंद विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट पीयूष चावला 4 15.2 92 7 15.14 106 0 0 इनामुल हक जूनियर 4 12 72 7 14 98 1 0 फवाद अहमद 4 15 90 7 19.43 136 0 0 धवल कुलकर्णी 3 12 72 7 17.43 122 1 0 इमरान ताहिर 3 12 72 6 12.5 75 0 0

इंडिया चैंपियंस को बांग्लादेश चैंपियंस से मिली हार

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के 13वें मैच में ग्लादेश चैंपियंस ने इंडिया चैंपियंस को 3 रन से हरा दिया। बांग्लादेश चैंपियंस ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 141 रन बनाए। इसके जवाब में इंडिया चैंपियंस 8 विकेट पर 138 रन बना पाई। पूरी खबर पढ़ें।