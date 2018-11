भारतीय टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम के अहम खिलाड़ी होंगे। ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर तेज गेंदबाजों को हमेशा मदद मिलती है। 6 दिसंबर से एडिलेड में शुरू हो रहे इस सीरीज के पहले टेस्‍ट मैच में उमेश का खेलना लगभग तय माना जा रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ उमेश यादव ने अकेले दम पर भारत को मैच जिताने में अहम योगदान दिया था। दरअसल, दूसरे टेस्ट के दैरान भारत के पास उमेश यादव और शार्दूल ठाकुर के रूप में दो तेज गेंदबाज थे, लेकिन पारी की शुरुआत में ही शार्दूल चोट की वजह से बाहर हो गए थे। शार्दूल के बाहर जाने के बाद उमेश ने जिम्मेदारी को बखूबी संभाला और मैच के दौरान सबसे अधिक विकेट अपने नाम किए। भारतीय कप्तान विराट कोहली ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भी उमेश से कुछ इसी तरह की गेंदबाजी की उम्मीद करेंगे। हाालांकि, ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर उमेश की शुरुआत कुछ खास नहीं रही।

अपने पहले ओवर की पहली ही गेंद पर उमेश यादव मैदान पर बुरी तरह से फिसल गए। भारतीय पारी का दूसरा ओवर फेंकने आए उमेश यादव का बैलेंस गेंद फेंकते समय बिगड़ गया और वह मैदान पर जा गिरे। हालांकि, इस दौरान उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई। वह तुरंत उठकर वापस अपने बॉलिंग एंड पर रनअप लेने के लिए पहुंचे। भारतीय टीम इस दौरे पर चार तेज गेंदबाजों के साथ आई है। उमेश यादव के अलावा टीम के पास जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी भी मौजूद है।

