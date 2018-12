ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेले जा रहे मेलबर्न टेस्ट में भारत जीत से सिर्फ दो विकेट दूर है। रविवार को पूरे दिन का खेल होना अभी बाकी है और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए अभी भी 141 रनों की जरूरत है। मैच के चौथे दिन आखिरी सेशन में भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करने में सफल नहीं होने सके। तीसरे सेशन में भारतीय गेंदबाज विकेट लेने की पूरी कोशिश करते रहे, इसी दौरान एक पल ऐसा भी आया जब अंपायर इयान गोल्ड चोटिल होने से बाल बाल बच गए। दरअसल, 176 रनों पर 7 विकेट खोने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम रन बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी, इसी दौरान रविंद्र जडेजा की गेंद पर मिशल स्टार्क ने एक शॉट खेला। यह गेंद सबस्ट्यूट खिलाड़ी केएल राहुल के पास गई, राहुल ने वहीं से गेंद को हवा में फेंका और अंपायर इयान गोल्ड चोटिल होने से बाल बाल बच गए। गेंद को अचानक से अपनी ओर आता देख अंपायर इयान गोल्ड ने भी अपना सिर नीचे कर लिया। राहुल के इस अजीबोगरीब थ्रो को देख कप्तान विराट कोहली भी हैरान रह गए।

हालांकि, केएल राहुल ने तुरंत अपनी इस गलती के लिए अंपायर से माफी मांगी। बता दें कि इस मैच में गेंद से कमाल दिखाने के बाद पैट कमिंस ने नाबाद अर्धशतक बनाकर भारत को शनिवार को मैच खत्म नहीं करने दिया । एक समय पर चाय के बाद ऑस्ट्रेलिया के सात विकेट 176 रन पर गिर गए थे लेकिन चौथे दिन का खेल समाप्त होने पर स्कोर आठ विकेट पर 258 रन ही रहा। कमिंस 103 गेंद में पांच चौकों और एक छक्के के साथ 61 रन बनाकर खेल रहे हैं जबकि नाथन लियोन ने छह रन बना लिये हैं।

Ian Gould not impressed with that throw. #AusvsInd. pic.twitter.com/M8pfnRDXGZ

— ye cricket hai (@cricket_ye) December 29, 2018