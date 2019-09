ENG vs AUS, 4th Test, The Ashes 2019: मैनचैस्टर के मैदान पर खेले जा रहे एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने अजीबो गरीब शॉट खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। ऑफ साइड की ओर शॉट खेलते दौरान स्मिथ पूरी तरह से नीचे गिर गए थे। स्मिथ के इस अनोखे अंदाज को देख स्टेडियम में मौजूद फैंस भी हैरान थे। चोट की वजह तीसरे टेस्ट से बाहर रहे स्मिथ एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए बड़ी पारी खेलने की ओर अग्रसर हैं। ऑस्ट्रेलिया ने चौथे एशेज क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन चाय तक इंग्लैंड के खिलाफ वापसी की। स्टुअर्ट ब्रॉड के दोहरे झटके से ऑस्ट्रलिया ने 28 रन तक ही दो विकेट गंवा दिए थे लेकिन लाबुशेन (67) और स्मिथ (नाबाद 60) ने तीसरे विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी करके टीम का स्कोर तीन विकेट पर 172 रन तक पहुंचाया। चाय के विश्राम के समय ट्रेविस हेड 18 रन बनाकर स्मिथ का साथ निभा रहे थे। लाबुशेन ने मौजूदा श्रृंखला में लगातार चौथे अर्धशतक के दौरान 128 गेंद का सामना करते हुए 10 चौके मारे लेकिन तेज गेंदबाज क्रेग ओवरटन की गेंद पर बोल्ड हो गए।

बारिश के कारण दूसरे सत्र में सिर्फ 20 ओवर का खेल हो पाया जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट पर 72 रन जोड़े। इस दौरान स्मिथ और लाबुशेन दोनों ने अर्धशतक भी पूरे किए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया लेकिन मौजूदा सीरीज में एक बार फिर उनके सलामी बल्लेबाज नाकाम रहे। ब्रॉड ने सलामी बल्लेबाजों डेविड वॉर्नर (00) और मार्कस हैरिस (13) को जल्दी पवेलियन भेजा। इस तेज गेंदबाज ने मैच की चौथी गेंद पर ही वॉर्नर को विकेटकीपर जानी बेयरस्टा के हाथों कैच करा दिया। मौजूदा श्रृंखला में वॉर्नर पांचवीं बार ब्राड का शिकार बने।

How can people still boo @stevesmith49 when he plays shots like this. Absolute hero! #TheAshes #sscricket #skysportscricket pic.twitter.com/zOz2NfiQxt

— cuzzybru (@cuzzybru) September 4, 2019