इंग्लैंड के बर्मिंघम में योर्कशायर और डरहम के बीच हुए काउंटी क्रिकेट का एक मजेदार वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में गेंदबाज ने बल्लेबाज को इस तरह आउट किया, शायद पूर्व में कोई बल्लेबाज ऐसे गेंदबाजों के हाथों आउट ना हुआ हो! दरअसल मैच की चौथी पारी में स्पिन गेंदबाज ने बल्लेबाज को गेंद फेंकी। बल्लेबाज ने शॉट खेलने के लिए तेजी से बल्ला चलाया लेकिन गेंद पास में खड़े फील्डर के सिर में जा लगी और हवा में उछल गई। चौंकाने वाली बात यह है कि गेंद सीधी गेंदबाज के हाथों में आ गई है। इस तरह अविश्वसनीय रूप से एक बल्लेबाज आउट हो गया। पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है। सात सेकंड के इस वीडियो में विकेटकीपर के अलावा दो फील्डर स्लिप में खड़ें है जबकि एक फील्डर हेलमेट पहने शॉट-लेग में खड़ा है। इस दौरान गेंदबाज गेंद फेंकता है तब बल्लेबाज तेजी से बल्ला चलाता और गेंद सीधी शॉट-लेग में खड़े फील्डर के हेलमेट में जा लगी और गेंद हवा उछल गई। गेंद गेंदबाज के पास पहुंची, जिसने उसे कैच कर बल्लेबाज को चलता कर दिया।

वीडियो यहां देखें-

There are no words for this…https://t.co/1Qr8NraW9K pic.twitter.com/F5om0VoHBV

— County Championship (@CountyChamp) September 7, 2018

बता दें कि योर्कशायर और डरहम के बीच चार सितंबर को चार दिवसीय काउंटी क्रिकेट खेला गया था। इसमें पहली पारी में योर्कशायर ने 10 विकेट के नुकसान पर 310 रन बनाए। पहली पारी में टीम की तरफ से सबसे अधिक रन जोनाथन ट्रोट ने बनाए। उन्होंने 154 गेंदों में 13 चौकों की मदद से 79 रन बनाए। इसके अलावा क्रिस वाइट 54 रन बनाकर नाबाद रहे। मैच में भारतीय खिलाड़ी अक्षर पटेल ने दो विकेट अपने नाम किए। बाद में बल्लेबाजी करने आई डरहम ने भी 292 रन बनाए। सबसे ज्यादा रन विल स्मिथ ने बनाए। उन्होंने 84 गेंदों में 45 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 6 चौके भी मारे।

दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आई योर्कशायर ने 199 रन बनाए। हालांकि सैम हैन के अलावा कोई बल्लेबाज खास प्रदर्शन नहीं कर सका। सैम ने 58 बनाए। दूसरी पारी में भारतीय खिलाड़ी अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा सात विकेट अपने नाम किए। बाद में जब डरहम के बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो कोई भी खिलाड़ी खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। आठ बल्लेबाज 115 के स्कोर पर आउट हो गए। हालांकि बाद में मैच का कोई निर्णय नहीं निकला और ये ड्रा रहा।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App