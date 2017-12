वीरेंद्र सहवाग ने बताया- कौन है उनका असली हीरो, ट्वीट की तस्वीर

अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया में नाम कमाने वाले भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग सोशल मीडिया के जरिये भी लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। सोशल मीडिया में उनके पोस्ट्स न सिर्फ मजेदार होते हैं, बल्कि सामाजिक सरोकार से भी जुड़े होते हैं। इसी क्रम में उन्होंने रविवार को ट्विटर पर लोगों के अपने ‘हीरो’ से मिलवाया है। सहवाग ने ट्वीट कर बताया है कि उनके हीरो को नाम भीम यादव है, जिसने समय रहते सैकड़ों ट्रेन यात्रियों की जान बचा ली। सहवाग ने अपने पोस्ट में लिखा है – मिलिए! इस सच्चे हीरो से, जिसने तेज गति से दौड़ रही ट्रेन को टूटी पटरी पार करने से पहले ही रोक लिया। ड्राइवर का ध्यान खींचने के लिए भीम ने अपनी शर्ट उतार ली और उसे जोर-जोर से लगातार लहराने लगा। आखिरकार ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक ली। मेरा हीरो!

Meet Bhim Yadav,a true hero who saved the 100's of lives by making a speeding train stop before it could cross over a broken train track.Bhim removed his red shirt & started waving it around frantically to catch attention of the train driver,who applied emergency brakes. My Hero! pic.twitter.com/NDi23NunT1 — Virender Sehwag (@virendersehwag) December 24, 2017

वीरेंद्र सहवाग का ये ट्वीट लोगों को खूब पसंद आ रहा है। ट्विटर पर लोग उनके इस पोस्ट के कमेंट में उनके हीरो की तारीफ कर रहे हैं। लोग वीरेंद्र सहवाग को उनके इस ट्वीट के लिए सलामी भी दे रहे हैं।

#veerupaji ek #bhim mahabharat m the jo apne power se kisi ko bhi rok lete the or ye #kalyoug k #bhim to #lal_kapde se hi rok lete h #real_hero_bhim #Ril40 — sudrashan kumawat (@sudrashankumaw2) December 24, 2017

He is the real chhota bheem and he is my hero…. — अतुल कुमार द्विवेदी (@lutadubey) December 24, 2017

Salute to the real hero ~ Bhim .

Youth can take inspiration from him — Nirakh_Jain (@NirakhJain) December 24, 2017

Seeing such a real hero faith in humanity comes again.. salute to Bhim a real hero.. — Monika Bhat (@MonikaBhat8) December 24, 2017

इससे पहले सहवाग ने रोहित शर्मा की 35 बॉल में सेंचुरी पर दिलचस्प ट्वीट किया था। मैच के बाद उन्होंने लिखा, ‘रोहित ने ये क्या मजाक बना रखा है। ये इतना भी आसान नहीं।’ गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले ही रोहित ने वनडे में अपनी तीसरी डबल सेंचुरी भी लगाई थी।

RoHit Sharma ! Mazaak bana rakha hai yaar. It ain't this easy yaar. pic.twitter.com/GqoGhz18wK — Virender Sehwag (@virendersehwag) December 22, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App