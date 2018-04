शादी की सालगिरह पर पत्नी आरती ने किया वीरेंद्र सहवाग का ये हाल, वीरू ने ट्वीट की फोटो

नजफगढ़ के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग इन दिनों किंग्स इलेवन पंजाब के मेंटर हैं। उन्हें अक्सर अपनी टीम को जीत के टिप्स देते हुए देखा जाता है। वहीं, उनकी टीम भी उनकी सलाह पर अमल करके मैदान पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। फिर चाहें वह केएल राहुल हों या फिर अपनी दमदार बल्लेबाजी से चौंका देने वाले क्रिस गेल। जैसा कि हम वीरेंद्र सहवाग के बारे में जानते हैं, वह बेहद खुले दिल के इंसान हैं। इसके अलावा, वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। वह कभी भी अपनी भावनाओं को फैन्स के साथ साझा करने में हिचकिचाते नहीं हैं। फिर जहां बात उनकी लव लाइफ की हो, वहां सहवाग चुप कैसे रह सकते हैं।

जी हां, वीरेंद्र सहवाग ने अपनी पत्नी आरती के लिए प्यारा-सा संदेश सोशल मीडिया पर साझा किया है। प​त्नी आरती के साथ अपने सेलिब्रेशन की तस्वीरें उन्होंने ट्विटर पर भी साझा की हैं। इसमें उन्होंने लिखा, ‘हा हा, हैप्पी एनिवर्सरी @आरतीसहवाग!’ इस फोटो में वीरेंद्र सहवाग पत्नी आरती के साथ दिख रहे हैं, जबकि उनके पूरे चेहरे पर चॉकलेट लगी हुई है।

इससे पहले भी सहवाग अपनी खुशियों के इजहार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेते रहे हैं। पिछले साल भी उन्होंने ​ट्विटर पर ही अपनी पत्नी आरती को एनिवर्सिरी की शुभ​कामनाएं दी थीं। तब उन्होंने लिखा था,”एनिवर्सिरी तो क्षणिक खुशी का मौका है, लेकिन हमारी शादी का उत्सव अनंत है। हर चीज के लिए शुक्रिया आरती।”

Anniversary is a momentary celebration, but our marriage is a timeless celebration. Thank you for everything Aarti. https://t.co/gcVTNnPgWd

