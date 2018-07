भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर रोहित शर्मा ने इंग्‍लैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे मैच में शानदार प्रदर्शन किया। रोहित ने नाबाद 137 रनों की पारी खेलकर टीम को लगभग दस ओवर पहले ही एक आसान सी जीत दिला दी। इस जीत के साथ भारत ने तीन वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। इससे पहले वनडे में इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को लगातार हराने का काम किया था, लिहाजा इस जीत के साथ भारत ने इंग्लैंड के जीत के सिलसिले को भी तोड़ दिया। भारत के लिए अच्छी बात यह रही कि टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपने बल्ले से रन बनाए। रोहित शर्मा की नाबाद पारी को देखने के बाद भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने सोशल मीडिया के जरिए उनकी तारीफ की। सहवाग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ”शर्मा जी का लड़का हिट था, हिट है और हिट रहेगा” रोहित ने एक यादगार पारी खेली, वहीं कुलदीप यादव ने भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। इन दोनों की दमदार प्रदर्शन की वजह से भारत ने इस शानदार जीत को अपने नाम किया”।

कुलदीप यादव ने इस मैच में अपनी फिरकी के दम इंग्लैंड के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कुलदीप ने 6 विकेट झटकर इंग्लैंड को बड़े स्कोर बनाने से रोका। कुलदीप के अलावा उमेश ने दो विकेट लिए जबकि चहल को एक सफलता मिली। अपना पहला वनडे मैच खेल रहे तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल काफी महंगे साबित हुए। वो 10 ओवरों में 62 रन देने के बाद भी विकेट नहीं ले पाए। वहीं सुरेश रैना ने तीन ओवर में 8 रन खर्चे। इंग्लैंड ने अपना पहला विकेट जेसन राय के रूप में 73 के स्कोर पर गंवाया था। इसके बावजूद टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सकी और एक गेंद रहते ही 268 रनों पर ऑल आउट हो गई।

Sharma ji ka ladka hit tha, hit hai, hit rahega. Effortless strokeplay from Rohit and a wonderful innings. Kuldeep Yadav too much to handle for England. Two outstanding individual performances and great support from the rest, well deserved victory #ENGvIND pic.twitter.com/4OjHGNye4X

— Virender Sehwag (@virendersehwag) July 12, 2018