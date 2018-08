भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने डेविड मलान के स्थान पर नए युवा खिलाड़ी ओली पोप को शामिल किया है। इंग्लैंड और भारत के बीच दूसरा टेस्ट मैच 9 से 13 अगस्त के बीच लंदन के लॉड्स मैदान पर खेला जाएगा। ऐसे में 20 वर्षीय सरे खिलाड़ी पोप इंग्लैंड के साथ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू कर सकते हैं। वह काउंटी चैंपियनशिप-1 डिविजन में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। इसके अलावा पिछले साल ब्रिस्टल मामले के कारण चल रहे ट्रायल में बेन स्टोक्स दूसरे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड टीम में शामिल नहीं रहेंगे। उनके स्थान पर क्रिस वोक्स को टीम में जगह मिली है। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ खेले गए पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले और 1000वें ऐतिहासिक टेस्ट मैच में 31 रनों से जीत हासिल की थी। इसके अलावा इंग्लैंड का 13 सदस्यीय टीम में दूसरे टेस्ट मैच के लिए नए युवा गेंदबाज जेमी पोर्टर और ऑफ-स्पिन गेंदबाज मोइन अली को भी जगह मिली है।

भारतीय टीम और चेतेश्वर पुजारा।

इंग्लैंड की टीम में पोप के शामिल होने के बाद भारतीय टीम के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने चेतेश्वर पुजारा की वकालत की है। सहवाग के मुताबिक पुजारा को लॉर्ड्स के मैदान पर प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाना चाहिए। सहवाग ने ट्विटर पर लिखा, ”अगर इंग्लैंड की ओर से पोप खेलते हैं तो भारतीय टीम को भी दूसरे मैच में पुजारा को खिलाना चाहिए। सहवाग की इस बात से क्रिकेट फैन्स भी सहमत नजर आए।

Pope likely to play for England,

Should India play Pujara in the second test. ?

After all it’s Lords — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 6, 2018

बता दें कि चेतेश्वर पुजारा को पहले मैच में टीम से बाहर करने के बाद से कप्तान कोहली के टीम चयन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरे टेस्ट मैच में कोहली पुजारा को किस खिलाड़ी की जगह टीम में मौका देंगे ये कहना मुश्किल होगा। शिखर धवन, मुरली विजय, केएल राहुल और अजिंक्य रहाणे चारों ही टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पहले मैच में फ्लॉप साबित रहे थे।

