ऑस्ट्रेलिय को उसी के सरजमीं पर टेस्ट व वनडे में करारी शिकस्त देने के बाद भारतीय टीम एक बार फिर कंगारुओं से भिड़ने को तैयार है। भारत औऱ ऑस्ट्रेलिया के बीच 24 फरवरी से दो टी-20 और पांच वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है। लगातार दो फॉर्मेट में कंगारुओं को हराने के बाद भारतीय टीम फेवरेट मानी जा रही है। इस सीरीज के लिए स्टार स्पोर्ट्स ने एक टीजर लॉन्च किया है जिसमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग अपने अनोखे अंदाज में ऑस्ट्रेलियाई टीम की खिंचाई कर रहे हैं। इस वीडियो ऑस्ट्रेलियाई टीम की जर्सी में छोटे-छोटे बच्चे सहवाग के पास आते हैं और वीरू उन बच्चों के साथ मस्ती करते हैं। इसी दौरान सहवाग बच्चों को देखकर कहते हैं, ‘अले ले ले… देखो कौन आया है इधर? ऑस्ट्रेलिया की पलटन आ गई है।” वहीं एक बच्चे को अपनी गोद में उठाकर वीरू कहते हैं, ”जब हम ऑस्ट्रेलिया गए तो उन्होंने कहा था बेबीसिटिंग करोगे? हमने कहा कि सबके सब आ जाओ, जरूर करेंगे।”

सहवाग के इस वीडियो को फैंस भी बेहद पसंद कर रहे हैं। दरअसल, पहली बार मेलबर्न में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के दौरान टिम पेन ने भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत को बेबीसिटिंग का ऑफर दिया था। इसके बाद पूरे मैच के दौरान पंत और पेन के बीच इस मुद्दे को लेकर स्लेजिंग चलती रही। पंत ने पेन की बल्लेबाजी के दौरान उनकी कप्तानी को लेकर मजाक किया। पंत की इस हरकत के बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने भी पंत का साथ दिया था।

Every baby needs a babysitter – and would remember this well!

The Aussies are on their way and here’s how @virendersehwag is welcoming ’em! Watch Paytm #INDvAUS Feb 24 onwards LIVE on Star Sports to know who will have the last laugh. #Babysitting pic.twitter.com/t5U8kBj78C

— Star Sports (@StarSportsIndia) February 10, 2019