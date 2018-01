वीरेंद्र सहवाग ने की पार्थिव पटेल का मजाक उड़ाने की कोशिश, मिला करारा जवाब

क्रिकेट का मैदान हो या फिर सोश मीडिया का प्लेटफॉर्म, वीरेंद्र सहवाग दोनों ही जगह विस्फोटक नजर आते हैं। जहां क्रिकेट के मैदान पर उनका बल्ला विस्फोट करता था वहीं ट्विटर पर उनके मजेदार ट्वीट्स धमाका कर देते हैं। वीरेंद्र सहवाग अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी सोशल मीडिया में मशहूर हो गए हैं। किसी का बर्थडे विश करना हो या फिर किसी को बधाई देना हो। वीरेंद्र सहवाग हमेशा आगे रहते हैं। वो हर खिलाड़ी को अपने ही अंदाज में बधाई देते हैं। सहवाग अपने ट्वीट्स से सामने वाले को लाजवाब कर देते हैं। लेकिन इस बार उल्टा हो गया। इस बार सहवाग ने एक फोटो के जरिये साउथ अफ्रीका गए अपने साथी खिलाड़ी पार्थिव पटेल का मजाक बनाने की कोशिश की। सहवाग का ये दाव उल्टा पड़ गया औऱ उन्हे पार्थिव पटेल ने ऐसा जवाब दिया कि वो देखते रह गए।

दरअसल वीरेंद्र सहवाग ने हाथ के पंजे के डिजाइन में रोटी की फोटो डाली और कैप्शन में लिखा- ‘नई नवेली दुल्हन आयी, पति बोला अपने हाथ की रोटी बना के खिलाओ।’

सहवाग यहीं नहीं रुके। उन्होंने पार्थिव पटेल को टैग करते हुए लिखा- ‘भाई विकेट कीपिंग गल्व्स हैं या फिर भेजूं।’

इस ट्वीट पर पार्थिव पटेल ने ऐसा जवाब दिया कि सहवाग लाजवाब हो गए। पार्थिव पटेल ने लिखा- इधर मैं पर्फेक्ट साइज वाले बहुत से ग्लव्स लाया हूं, इसे उधर ही रखें आप। दिल्ली में ठंड बढ़ गई है तो घर में किसी के काम आएंगे।

Idhar meri perfect size wale bahut gloves le ke aaya hu.. ise udhar hi rakhe aap..delhi mai thand Badh gayi hai to ghar me kisi ke Kaam aaynege…

