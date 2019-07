Sourav Ganguly के जन्मदिन पर सहवाग ने दी ’56 इंची कप्तान’ को बधाई, पढ़ें क्या कहा

Happy Birthday, Dada: सौरव गांगुली आज अपना 47वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। गांगुली का जन्मदिन ठीक महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन के एक दिन बाद आता है। धोनी ने रविवार 7 जुलाई को अपने खास दोस्तों और परिवार वालों के साथ जन्मदिन मनाया था। इन दोनों खिलाड़ियों का नाम भारतीय क्रिकेट टीम के दो सबसे सफल कप्तानों में गिना जाता है। भारतीय क्रकेट को इस स्तर पर लाने में इन दोनों कप्तानों का बड़ा योगदान रहा है। पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उन्हें तरासने में सबसे बड़ा हाथ सौरव गांगुली का रहा है। सहवाग ने एक ट्वीट के जरिए दादा को अपने ही अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वीरेंद्र सहवाग ने सौरव गांगुली को लेकर दिल को छू जाने वाला ट्वीट किया। सहवाग ने टेवीट में लिखा, ‘हैप्पी बर्थडे दादा, हमारे 56 इंची कप्तान, 56 इंच का सीना, 7वें महीने को 8 तारीख से गुणा करने पर भी 56 होता है और वर्ल्ड कप एवरेज भी दादा का 56 ही रहा है।’

इस ट्वीट के साथ सहवाग ने गांगुली की एक तस्वीर भी शेयर की है। बता दें कि साल 2002 में इंग्लैंड को चित करने के बाद सौरव गांगुली ने अपनी टी-शर्ट उताकर हवा में लहराई थी। सहवाग ने उसी तस्वीर को शेयर करते हुए गांगुली के तारीफों के पुल बांधने का काम किया। सहवाग ने अपने इंटरनैशनल करियर की शुरुआत गांगुली की कप्तानी में ही की थी। शुरुआत में वह नंबर छह पर बल्लेबाजी करते थे, लेकिन गांगुली ने फिर ओपनिंग करने का मौका दिया और सहवाग ने उन्हें निराश नहीं किया।

Happy Birthday to a 56” Captain , Dada @SGanguly99 !

56 inch chest,

8th day of the 7th month, 8*7 = 56 and a World Cup average of 56. #HappyBirthdayDada , May God Bless You ! pic.twitter.com/Dcgj9jrEUE

— Virender Sehwag (@virendersehwag) July 8, 2019