Virat Kohli Birthday, note to Chiku: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली का आज 31वां जन्मदिन है। 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में जन्मे विराट ने क्रिकेट के मैदान में ढेरों रिकॉर्ड आओने नाम किए हैं। चाहे वनडे हो या टेस्ट या फिर टी20 विराट का बल्ल हर फ़ारमैट में जमकर बोलता है। अपने इस बर्थडे के मौके पर कोहली ने एक भावुक कर देने वाला पत्र लिखा है। ये पत्र उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि खुद को लिखा है। विराट ने 15 साल के चीकू को एक दिल छू लेने वाला खत लिखा है। उन्होंने इस खत में 15 साल के विराट कोहली के सफर और उन्हें जिंदगी में मिली सीख के बारे में लिखा है।

विराट कोहली ने इसे अपना बेस्ट खत बताया है। विराट कोहली का यह लेटर काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है, जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए। कोहली ने अपने इस खत में लिखा “हाये चीकू, सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकमनाएं। मुझे पता है कि तुम्हारे पास अपने भविष्य को लेकर बहुत सारे सवाल होंगे, जिनके जवाब तुम मुझसे जानना चाहोगे। मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं उनमें से अधिकतर का जवाब नहीं दे पाऊंगा। ऐसा इसीलिए, क्योंकि भविष्य में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इसकी जानकारी न होना किसी भी सरप्राइज को सुहाना बना देता है। ये सभी चुनौतियों को रोमांचकारी बना देता है और मायूसी को एक आइए मौके में बदल देता है, जिससे आपको कुछ सीख मिलती है। भले ही तुम्हें आज ये बात पता न चले आपको आज इस बात का अहसास नहीं होगा, लेकिन यह सफर से ज्यादा मंजिल पर जाने के बारे में है।”

कप्तान कोहली ने आगे लिखा ‘विराट, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ज़िंदगी में आगे तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ रखा है। लेकिन हां, तुम्हें तुम्हारे रास्ते में आने वाले हर एक मौके के लिए ख़ुद को तैयार रखना पड़ेगा। जब भी ये मौके आयें इन्हें लपकने में देर मत करना। ये बात भी याद रखना कि जो चीज़ें तुम्हारे पास पहले से हैं वे हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहेंगी। ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को ग्रांटेड मत लेना। तुम्हें आगे असफलताएं हाथ लग सकती हैं सभी को इनका सामना करना पड़ता है।’

My journey and life’s lessons explained to a 15-year old me. Well, I tried my best writing this down. Do give it a read. #NoteToSelf pic.twitter.com/qwoEiknBvA

— Virat Kohli (@imVkohli) November 5, 2019