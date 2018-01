भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में दूसरे टेस्ट के चौथे दिन (16 जनवरी) दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी के दौरान विराट कोहली ने एक ऐसा रिव्‍यू लिया कि टि्वटर पर उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। दरअसल, उस वक्‍त फाफ डुप्‍लेसिस और वरनॉन फिलेंडर क्रीज पर थे। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमरा 62वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे। उन्‍होंने डुप्‍लेसिस को यॉर्कर गेंद डाली, जिसे वह डिफेंड करने में सफल रहे थे। हालांकि, इस दौरान भारतीय प्‍लेयर्स अपील करने लगे थे। ऐसे में विकेट की उम्‍मीद में कोहली ने रिव्‍यू लेने का फैसला ले लिया। रीप्‍ले में स्‍पष्‍ट दिखा रहा था कि बॉल का पैड से कोई संपर्क नहीं हुआ। बॉल सीधे डुप्‍लेसिस के बल्‍ले में जाकर लगी थी। यहां तक कि इस रिव्‍यू पर खुद कोहली भी मुस्‍कुरा रहे थे। सुनील गावस्‍कर ने भी इस फैसले पर कोहली की आलोचना की।

विराट कोहली के इस निर्णय के बाद टि्वटर पर लोगों ने एमएस धोनी को वापस बुलाने तक की मांग करने लगे। चेतन नरुला ने लिखा, ‘विराट कोहली द्वारा डीआरएस लेने के बाद अब आप मुशफिकुर रहीम द्वारा रिव्‍यू लेने का मजाक नहीं उड़ा सकते।’ रामचंद्र महारुद्रप्‍पा ने ट्वीट किया, ‘इस रिव्‍यू के साथ विराट कोहली बैट की मोटाई के बारे में पता लगाना चाहते थे।’ वहीं, सौरभ मल्‍होत्रा ने लिखा, ‘विराट, यह डेसपेरेट रिव्‍यू सिस्‍टम नहीं है।’ थिरुमल राव ने ट्वीट किया, ‘विराट क्‍या कर रहा है? रिव्‍यू के लिए जाना बेमतलब है। यह सिर्फ रिव्‍यू की बर्बादी थी। बॉल बल्‍ले के बीचों-बीच जाकर लगी थी।’

Virat Kohli just wanted to check the thickness of the bat, with that review !! Well, it’s been 10 years since DRS’ inception; and I guess this review by Kohli for a LBW of a full blooded straight forward defence, ought to be the worst ever #SAvIND

