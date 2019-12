Virat Kohli moved 5 places to No.10 in the ICC rankings for T20I batsmen: केएल राहुल, रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली के आक्रामक अर्धशतकों की मदद से भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे और निर्णायक टी20 मैच में 67 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर तीन विकेट पर 240 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज टीम आठ विकेट पर 173 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ कप्तान विराट कोहली को टी-20 रैंकिंग में बड़ा फायदा पहुंचा है।

कोहली पांच अंकों की छलांग लगाकर अब टॉप टेन में पहुंच गए हैं। 685 अंकों के साथ कोहली मौजूदा समय में रोहित शर्मा से ठीक नीचे नंबर दस पर आ गए हैं। वहीं विंडीज के खिलाफ टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने वाले उपकप्तान रोहित शर्मा 686 अंक के साथ 9वें नंबर पर मौजूद हैं।

KL Rahul

Virat Kohli After their performances against West Indies, the Indian duo have risen in the @MRFWorldwide ICC T20I Rankings for batting. Updated rankings https://t.co/EdMBslOYFe pic.twitter.com/90fnJGtksp — ICC (@ICC) December 12, 2019

रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा टॉप टेन में केएल राहुल का नाम भी मौजूद है। केएल राहुल को 3 अंकों का फायदा पहुंचा है। वह 734 प्वॉइंट के साथ नंबर छह पर मौजूद हैं। वहीं इस लिस्ट में टॉप पर पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज बाबर आजम का नाम है। टी-20 रैंकिंग की ताजा लिस्ट में वह 879 प्वॉइंट के साथ टॉप पर बने हुए हैं। दूसरे नंबर ऑस्ट्रेलियाई वनडे और टी-20 कप्तान एरोन फिंच का नाम है। फिंच 810 प्वॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर स्थिति है।

वेस्टइंडीज की ओर से टॉप टेन में इविन लुइस का नाम मौजूद है। वह 699 अंक के साथ 7वें स्थान पर मौजूद हैं। वहीं बुधवार को खेले गए मैच की बात करें तो विंडीज के लिए कप्तान कीरोन पोलार्ड और शिमरोन हेटमायेर को छोड़कर कोई बल्लेबाज नहीं चल सका। पोलार्ड ने अकेले किला लड़ाने की कोशिश करते हुए 39 गेंद में पांच चौकों और छह छक्कों की मदद से 68 रन बनाए। वहीं हेटमायेर ने 24 गेंद में 48 रन की आक्रामक पारी खेली।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App