भारतीय कप्तान विराट कोहली इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। सीरीज शुरू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में कोहली को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। ‘द ब्रैडमेन म्यूजियम’ ने विराट कोहली की जर्सी को अपने संग्राहलय में रखकर उन्हें सम्मानित करने का भी काम किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छह दिसंबर से शुरू होने वाले टेस्ट मैच से पहले ही कोहली किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। गुरुवार से शुरू हो रहे एडिलेड टेस्ट से पहले कोहली नेट पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। कोहली नेट पर बल्लेबाजी के दौरान कुछ शॉट भी लगाए, इससे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इलेवन के खिलाफ अर्धशतक जड़ कोहली अपने शानदार फॉर्म का परिचय दे चुके हैं। कोहली इस फॉर्म को पूरे सीरीज बरकरार रखना चाहेंगे। कोहली नेट्स में अभ्यास के दौरान भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव की कुछ गेंदों पर बड़े शॉट्स भी लगाए। इनमें से लगाया गया उनका एक शॉट सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं।

इस वीडियो में कुलदीप यादव कोहली को गेंद फेंकते नजर आ रहे हैं, उनकी गेंद को विराट आगे बढ़कर खेलते हैं और गेंद बाउंड्री से बाहर छह रनों के लिए चली जाती है। कोहली इस शॉट के जरिए ऑस्ट्रेलियाई टीम को सावधान करने का काम कर रहे हैं। बता दें कि जोश हेजलवुड ने ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लॉयन को इस सीरीज में तुरुप का इक्का बताया है। ऐसे में मैदान पर लॉयन और कोहली के बीच जबर्दस्त जंग देखने को मिल सकती है।

.@imVkohli goes BIG in the Adelaide Oval nets #AUSvIND pic.twitter.com/N6HjjicwwI

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 4, 2018