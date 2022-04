टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली और दिग्गज खिलाड़ी अनिल कुंबले के बीच विवाद के बारे में सब कोई जानता है। बात पांच साल पहले की है, जब विराट टीम के कप्तान और कुंबले कोच थे। दोनों के बीच विवाद का अंत दिग्गज स्पिनर के पद छोड़ने के बाद हुआ। अब पूर्व सीएजी विनोद राय ने इसे लेकर अपने किताब से बड़ा खुलासा किया है। इसके अनुसार विराट कोहली ने कहा था कि अनिल कुंबले से युवा खिलाड़ी डरते थे। गौरतलब है कि राय सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित प्रशासकों की समिति (CoA) के प्रमुख थे।

इस समिति ने लगभग तीन साल भारतीय क्रिकेट को चलाया था। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में स्पॉट फीक्सिंग का मामला सामने आने के बाद यह समिति बनाई गई थी। विनोद राय ने अपनी किताब Not Just a Nightwatchman — My Innings in the BCCI में कोहली और कुंबले के बीच विवाद को लेकर कहा कि इससे समिति भी परेशान थी।

विनोद रॉय ने अपनी किताब में लिखा, ” कप्तान और टीम प्रबंधन के साथ मेरी बातचीत में, यह बताया गया कि कुंबले अनुशासन को लेकर काफी सख्त थे और इसलिए टीम के सदस्य उनसे बहुत खुश नहीं थे। मैंने इस मुद्दे पर विराट कोहली से बात की थी और उन्होंने कहा था था कि टीम के युवा सदस्य उनके साथ काम करने के तरीके से भयभीत महसूस करते हैं।”

राय के अनुसार कुंबले ने सीओए से कहा कि उन्होंने टीम के हित में काम किया है और मुख्य कोच के रूप में उनके सफल रिकॉर्ड को खिलाड़ियों की कथित शिकायतों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। राय ने अपनी किताब में लिखा, “कुंबले के इंग्लैंड से लौटने के बाद हमारी उनसे लंबी बातचीत हुई। पूरे प्रकरण से वह परेशान थे। उन्हें लगा कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है। एक कप्तान या टीम को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। टीम में अनुशासन और प्रोफेशनलिज्म लाना कोच का काम था और एक सीनियर होने के नाते खिलाड़ियों को उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए था।”

किताब में यह भी कहा गया है कि सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण वाली बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) ने जून 2017 में इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कोहली और कुंबले से बात की थी। पैनल ने अगले प्रमुख कोच की नियुक्ति पर विचार-मंथन किया था।सीईओ जौहरी और कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी ने भी कोच और कप्तान से बातचीत की थी।