विराट कोहली ने खोला राज, बताया अपनी किस बात से आज भी पहुंचता है दुख

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड टेस्ट के दूसरी पारी में टीम को संभालने का काम किया। विराट कोहली ने चेतेश्वर पुजारा के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 71 रनों की साझेदारी की। इस साझेदारी के दम पर तीसरे दिन के खेल खत्म होने तक भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 166 रनों की बढ़त ले ली है। बीसीसीआई ने विराट कोहली का एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इस वीडियो में विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर कई बातों का जिक्र किया। कोहली का यह तीसरा ऑस्ट्रेलिया दौरा है, दूसरे दिन फील्ड पर कोहली के आक्रमक रवैये को देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई कोच ने कुछ सवाल भी खड़े किए थे। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे विराट कोहली के इस वीडियो में कोहली अपने बदलाव को लेकर बात कह रहे हैं। कोहली के मुकाबिक पहले और अब में उनके खेलने के अंदाज और व्यवहार में काफी फर्क आया है। अब उन्हें खुद पर कंट्रोल करना बखूबी आता है।

कोहली ने कहा, ”जब पहली बार मैं ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आया था, तब मुझे काफी चीजों का ज्ञान नहीं था। उस दौरान मैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से ठीक तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा था। मुझे सही गलत की समझ नहीं थी, इस बात का दुख मुझे आज भी परेशान करती है। बिना वजह किसी से उलझना और स्लेजिंग करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो समय मेरे लिए काफी बुरा था, लेकिन अब मैं पहले की तरह नहीं रहा। मैंने अपने आप को काफी बदला है।”

