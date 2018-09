पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत के बाद क्रिकेट के दिग्गज भारतीय टीम को बधाई दे रहे हैं। एशिया कप में अब तक भारत दो बार पाकिस्तान से भिड़ा और दोनों ही मैचों में एकतरफा जीत हासिल किया है। रविवार को खेले गए सुपरफोर मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हराया। भारतीय टीम के नियमित कप्तान विराट कोहली ने भारत की इस जीत पर बधाई देते हुए लिखा, ”वेलडन ब्वॉयज। तुम लोगों को इस तरह खेलते हुए देखकर मजा आ गया। यह हमारे लिए शानदार जीत रही। ” वहीं भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज सचिन तेदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्विट के जरिए टीम की जीत पर खुशी जाहिर की। सचिन ने लिखा, ”रोहित शर्मा और शिखर धवन को शतक की बधाई। एकतरफा जीत, तुम दोनों को इस तरह बल्लेबाजी करता देख मजा आ गया। वहीं सहवाग ने भी दोनों ही बल्लेबाजों की तारीफ करते हुए टीम को इस बड़ी जीत के लिए शुभकामनाएं दी। बता दें कि इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था।

Congratulations on your 100s @ImRo45 and @SDhawan25. Such clean hitting! Always a joy to watch you both in full flow. #INDvPAK pic.twitter.com/yxzFEGtDak — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 23, 2018

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 237 रन बनाने में कामयाब रही। पाकिस्तान से मिले 238 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को शिखर और रोहित ने पहले विकेट के लिए 33.3 ओवर में 210 रन की रिकॉर्ड साझेदारी कर ठोस शुरुआत दी। एशिया कप में और पाकिस्तान के खिलाफ पहले विकेट के लिए भारत की यह सर्वोच्च साझेदारी है। वहीं रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले विकेट के लिए भी भारत की यह सबसे बड़ी साझेदारी है।

Well done boys. What a joy to watch.Great win for us. Onwards and upwards #INDvPAK #AsiaCup2018 — Virat Kohli (@imVkohli) September 23, 2018

शिखर 33.3 ओवर में टीम के 210 के स्कोर पर रन आउट हुए। उन्होंने 100 गेंदों की पारी में 16 चौके और दो छक्के लगाकर 114 रन बनाए। शिखर को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। शिखर के अलावा रोहित ने 14 रन के स्कोर पर मिले जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए अपने करियर का 19वां शतक ठोका। रोहित का टूर्नामेंट में यह पहला शतक है। रोहित ने 111 रनों की नाबाद पारी खेली।

Congratulations on a wonderful victory. Dhawan , Rohit were terrific and this is so wonderful to watch#INDvPAK — Virender Sehwag (@virendersehwag) September 23, 2018

Another comfortable win over Pakistan in last five days. Good to see an all round performance from the Indian team in this tournament till now. We need to continue this in the coming matches too. @BCCI pic.twitter.com/MhIdKjI36P — R P Singh (@rpsingh) September 23, 2018

