विराट कोहली और रिषभ पंत ने गाया रैप, ट्विटर पर लोगों ने जमकर किया ट्रोल

कुछ दिनों पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वे विराट कोहली के साथ डांस करते नज़र आ रहे हैं। पंत ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा था कि हर कोई मुझसे इस बारे में पूछ रहा है। मैं जानता हूं कि आपने (विराट) मुझे किसी को नहीं बताने को कहा है लेकिन मैं अपने उत्साह को रोक नहीं सकता भाई। ज्यादा समझने के लिए विराट कोहली के ट्विटर पेज को कल चेक करें।’ पंत के ये शेयर करने के बाद सभी बेहद उत्साहित थे कि उस वीडियो में क्या होगा जो विराट रिलीज़ करने वाले हैं। लेकिन विराट के वीडियो रिलीज़ करते ही लोग उन्हें ट्रोल करने लगे।

दरअसल ये वीडियो एक विज्ञापन था। इस विज्ञापन में दोनों क्रिकेटर रैप कर रहे हैं। दोनों लुकिंग गुड एंड लुकिंग इट कहते नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर यूजर्स दोनों को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा “दोनों खिलाड़ियों के ऊपर इस विज्ञापन के लिए 12 महीने का बैन लगाना चाहिए।” वहीं इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने लिखा ” मुझे लगता है जोस बटलर और बैन स्टोक्स को इस कंपनी का ब्रांड एंबेसडर बनाया जाना चाहिए।” एक यूजर ने लिखा “एक्ने को लेकर गाना कौन बनता है? एक्ने कोई गाना गाने वाली चीज़ नहीं है।”

12 month bans for both of them please. pic.twitter.com/9ApERMqF71 — Yas Rana (@Yas_Wisden) May 16, 2019

Geez, who makes a song on acne? Acne is not something to be sung. — Krishna Barade ◟̽◞̽ #TwoOfUs (@edarabanhsirk) May 16, 2019

I genuinely believe @josbuttler & @benstokes38 would be excellent ambassadors for this brand. Please contact @phoenixmg3. — Stuart Broad (@StuartBroad8) May 16, 2019

बता दें कोहली के इस वीडियो को 370000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। 38 हज़ार के लगभग लोगों ने इसे लाइक किया है। वहीं 2.5 हज़ार लोगों ने इसे रीट्वीट किया है। ये विज्ञापन देश की प्रमुख वेलनेस फर्म हिमालया ड्रग कंपनी का है। विराट और ऋषभ पंत को इसका नया आधिकारिक ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है। हिमालया ने कोहली और पंत के साथ ‘मेंस फेसकेयर रेंज’ के प्रचार के लिए करार किया । कोहली ने इस करार के बारे में कहा ,‘‘मैं टीम हिमालया का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं। मैं लंबे समय से हिमालया के उत्पादों से जुड़ा हूं।’’ पंत ने कहा ‘‘हिमालया पिछले 88 साल से लोगों को खुश और स्वस्थ रखने में प्रयासरत है। इसका ब्रांड एंबेसडर बनकर मुझे खुशी हो रही है।’

