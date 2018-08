भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली अपनी बल्लेबाजी के अलावा मैदान पर की गई हरकतों की वजह से भी सुर्खियों में बने रहते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन विराट कोहली ने इंग्लैंड के कप्तान जो रूट के आउट होने के बाद मैदान पर जमकर जश्न मनाया। इस दौरान विराट कोहली ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और पवेलियन की ओर जा रहे जो रूट को फ्लाइंग किस भी दिया। दरअसल, जो रूट शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और लग रहा था कि वह भारत के खिलाफ शतक जड़ देंगे, तभी विराट ने 80 के स्कोर पर खेल रहे रूट को चलाकी के साथ रन आउट कर दिया। रूट के आउट होने के बाद विराट ने जिस तरह से मैदान पर इसका सेलिब्रेशन किया वह मैच रेफरी जेफ क्रो पसंद नहीं आई। हालांकि, मैदानी अंपायर ने विराट कोहली को उनके इस व्यवहार के लिए कोई हिदायत नहीं दी।

वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भी विराट कोहली की इस हरकत को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई और ना ही उनकी शिकायत की। इसके बावजूद मैच रेफरी जेफ क्रो तीसरे दिन के खेल शुरू होने से पहले विराट से मिलने ड्रेसिंग रूम पहुंचे। जेफ क्रो ने लंबे समय तक विराट कोहली से बात की और उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। क्रो के मुताबिक देश के कप्तान होने के नाते विराट को मैदान पर इस तरह का बर्ताव नहीं रखना चाहिए।

