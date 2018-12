वाइफ अनुष्का की फिल्म को लेकर विराट ने दिया तारीफ भरा रिव्यू, फैंस ने कहा- झूठ मत बोलो

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाना है। इस मैच से पहले भारतीय कप्तान और टीम के दूसरे खिलाड़ी आराम फरमा रहे हैं। मैच से दो दिन पहले से खिलाड़ियों को नेट प्रैक्टिस शुरू करनी है। इससे पहले सभी खिलाड़ी मेलबर्न में एन्जॉय कर रहे हैं। शुक्रवार को विराट कोहली अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा की फिल्म जीरो देखने मेलबर्न के एक मॉल भी पहुंचे थे। वहीं फिल्म देखने के बाद विराट कोहली ने अब इस पर अपनी राय दी है। कोहली ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘जीरो देखकर काफी अच्छा लगा। मुझे फिल्म बेहद पसंद आई, सभी कलाकारों ने शानदार काम किया है। वहीं अनुष्का शर्मा की एक्टिंग मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, उनका रोल काफी चैलेंजिंग था।” विराट कोहली को भले ही यह फिल्म बेहद पसंद आई हो, लेकिन फैंस शाहरुख खान, अनुष्का और कैटरीना कैफ स्टारर इस फिल्म को बेहद हल्का बता चुके हैं। लोगों को इस फिल्म से निराशा हाथ लगी है।

वहीं विराट कोहली के इस रिव्यू के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक फैन ने लिखा, ‘झूठ क्यों बोल रहे हों, वहीं एक ने लिखा बीवी की मूवी की कोई बुराई कर सकता है क्या। जबकि एक फैन ने लिखा कि चलो किसी को तो पसंद आई फिल्म। बता दें कि भारत को पर्थ में हुए दूसरे टेस्ट मैच में 146 रनों से हार झेलनी पड़ी, जबकि एडिलेड में हुए पहले टेस्ट मैच में भारत ने 31 रनों से जीत दर्ज की थी।

Saw @Zero21Dec and loved the entertainment it brought. I enjoyed myself. Everyone played their parts well. Loved @AnushkaSharma performance because I felt it was a very challenging role and she was outstanding.

— Virat Kohli (@imVkohli) December 23, 2018