India vs West Indies, Ind vs WI ODI Series 2018: भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शनिवार को पुणे में एक और शतक अपने नाम किया। कोहली इस सीरीज में अभी तक खेले गए तीनों मुकाबलों में शतक लगाने में कामयाब रहे हैं। भारतीय कप्तान के इस फॉर्म को देखते हुए हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी विराट की प्रशंसा की है। पुणे में खेला गया शतकीय पारी ने शोएब अख्तर का भी दिल जीत लिया। शोएब भारतीय कप्तान की बल्लेबाजी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने कोहली को 120 शतक लगाने का लक्ष्य दे दिया। शोएब अख्तर ने ट्विटर पर लिखा, ” ‘गुवाहाटी, विशाखापट्टनम, पुणे। विराट कोहली को देखकर बहुत मजा आ रहा है, रन मशीन लगातार तीन शतक लगा भारत की ओर से ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने। ऐसे ही बल्लेबाजी करो और 120 शतकों से आगे निकल जाओ। मेरी ओर से यही तुम्हारा टारगेट है।” शोएब अख्तर ही नहीं क्रिकेट के कई दिग्गज इन दिनों भारतीय कप्तान विराट कोहली की तारीफ करते नहीं थक रहे।

कोहली ने शनिवार को वनडे करियर का 38वां और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का 62वां शतक लगाया। हर शतक के साथ कोहली सचिन के 100 शतकों के रिकॉर्ड के करीब पहुंचते जा रहे हैं। भले ही वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत तीसरा वनडे मैच हार गया हो, लेकिन विराट ने अपनी बल्लेबाजी से करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। विराट कोहली इस लय को आने वाले दोनों मैचों में भी बरकरार रखना चाहेंगे। बता दें कि इससे पहले दूसरे वनडे में विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे तेजी से 10 हजार रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने थे।

