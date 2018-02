फील्डिंग के चक्कर में घुटना चोटिल कर बैठे कोहली, उखड़ गई ग्राउंड की मिट्टी और घास, देखें वीडियो

भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच गुरुवार (1 फरवरी) को खेले गए पहले वनडे मैच में फिल्डिंग करते हुए कप्तान विरोट कोहली अपने घुटना चोटिल कर बैठे। दक्षिण अफ्रिका में किंग्समीड मैदान पर खेले गए मैच में मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। मैच के छठे ओवर में बिना विकेट खोए अफ्रीकी टीम के ओपनर्स डी कॉक और अमला खेल रहे थे। भारतीय गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की ओवर की पहली गेंद पर डी कॉक एक शॉट खेलते हैं। गेंद को पकड़ने के लिए कप्तान विरोट कोहली भागते हैं।

WATCH – Kohli makes a sliding stop, hurts himself, and has to go off the field https://t.co/GJL4xgQLVW

(Indian subcontinent only)

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 1, 2018