जब विराट कोहली ने ताबड़तोड़ पारी खेल ऑस्ट्रेलिया को कर दिया था वर्ल्ड कप से बाहर, देखें वीडियो

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की गिनती आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में की जाती है। पिछले कुछ समय से विराट का बल्ला क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में जमकर चल रहा है। 27 मार्च 2016 यानी आज ही के दिन विराट कोहली ने अपने टी20 करियर की सबसे यादगार पारी खेली थी। टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए हर हाल में जीत चाहिए थी। खिताब की सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही भारतीय टीम टूर्नामेंट में अभी तक तीनों मैचों में उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर सकी थी। पहले मैच में उसे न्यूजीलैंड ने 47 रन से हराया, जबकि दूसरे मैच में उसने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था। वहीं, तीसरे मैच में बांग्लादेशी बल्लेबाजों की गलती की वजह से एक रन से जीतने में कामयाब रही। सेमीफाइनल की जंग के लिए भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होना था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एरोन फिंच और उस्मान ख्वाजा ने टीम को विस्फोटक शुरुआत दी। एरोन फिंच ने टीम के लिए सबसे अधिक 43 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 161 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा।

पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप रही भारतीय सलामी जोड़ी इस मैच में सही शुरुआत देने में नाकाम रही। भारत ने शुरुआती 6 ओवरों में ही 37 रनों के स्कोर पर दोनों सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शिखर धवन का विकेट खो दिया। इसके बाद सुरेश रैना भी 10 रन बनाकर आउट हो गए। रैना के आउट होने के बाद विराट कोहली ने युवराज सिंह के साथ मिलकर पारी को संभाला। विराट ने इस दौरान अपना अर्धशतक भी पूरा किया।

#OnThisDay in 2016, @imVkohli smashedan incredible 82 in just 51 deliveries to help India seal a semi-final spot at the ICC World T20.

His best knock in the shortest format so far? pic.twitter.com/EmLbKr1N0x

— ICC (@ICC) March 27, 2018