भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव के लिए आईपीएल का यह सीजन बेहद खराब गुजरा। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए प्रैक्टिस मैच के दौरान भी कुलदीप लय में नजर नहीं आए। इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की गेंदबाजी का अहम हिस्सा माने जाने वाले कुलदीप से क्रिकेट फैंस को बड़ी उम्मीदें होंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम से बातचीत करते हुए कुलदीप ने टीम से जुड़ी कुछ बातों का जिक्र किया। कुलदीप ने कहा, 'भारतीय कप्तान विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी टीम के खिलाड़ियों में जोश भरते रहते हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी टीम की रीढ़ है, जिनके बिना टीम नहीं चल सकती। युजवेंद्र चहल मुझे मैदान पर सपॉर्ट करते हैं और मैं भी अक्सर उनका हौसला बढ़ाता रहता हूं। मैदान के अंदर और बाहर दोनों ही जगह हमारे बीच अच्छी बॉन्डिंग है। वनडे की बात करें तो इस फॉर्मेट में किसी भी टीम के लिए मिडल ऑर्डर काफी मायने रखती है। हमारी कोशिश मिडल ओवर के दौरान कम से कम रन देकर अधिक से अधिक विकेट चटकाने का रहता है।'

कुलदीप ने धोनी को लेकर कहा, ‘धोनी भाई मैदान पर बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज को परख लेते हैं और उस हिसाब से ही हमें गेंद फेंकने की सलाह देते हैं। माही भाई के पास हर समस्या का समाधान रहता है। अगर कभी कोई परेशानी आती है तो धोनी से सलाह लेना सबसे फायदेमंद साबित होता है। जब मैदान पर किसी तरह की गलती होती है, तब भी धोनी भाई खिलाड़ियों को बेहतर करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं और उसके अंदर जोश भरते रहते हैं।’

कुलदीप यादव को यकीन है कि विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रहेगी। कुलदीप यादव पिछले कुछ समय से भले ही बेहतर प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हों, लेकिन उनकी काबिलियत पर सभी को भरोसा है। भारतीय स्पिन जोड़ी कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल अपनी टीम के लिए अधिक से अधिक विकेट चटकाने का प्रयास करेंगे।

