मतभेद भुला कर विराट कोहली, अनुष्का शर्मा के रिसेप्शन में पहुंचे अनिल कुंबले, देना पड़ा था इस्तीफा

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा ने 11 दिंसबर को इटली में शादी रचाई थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में एक रिसेप्शन पार्टी आयोजित की थी जिसमें कई मशहूर हस्तियों ने शिरकत की थी। इस नए जोड़े ने दिल्ली के बाद 26 दिसंबर को मुंबई में एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया, जिसमें क्रिकेट जगत के तमाम खिलाड़ियों के साथ-साथ बॉलीवुड की हस्तियां भी शामिल हुईं। विरुष्का के रिसेप्शन में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच अनिल कुंबले भी शामिल हुए। वैसे तो यह बात किसी से छिपी नहीं है कि अनिल कुंबले को विराट कोहली टीम का कोच नहीं बनाए रखना चाहते थे, जिसे लेकर दोनों के बीच मतभेदों की कई खबरें सामने आई थीं।

भले ही खेल के मैदान पर दोनों खिलाड़ियों के बीच मतभेद रहे हों लेकिन उस गुस्से को दूसरी साइड रखकर अनिल कुंबले विराट और अनुष्का के रिसेप्शन में शामिल हुए। आपको बता दें कि अनिल कुंबले एक साल तक के लिए टीम के हेड कोच के रूप में कार्यरत थे। कुंबले का कोच के रूप में कॉन्ट्रेक्ट बढाया जाना था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि विराट कोहली के साथ मतभेदों के कारण बीसीसीआई ने उन्हें फिर से कोच नियुक्त नहीं किया, जिसके बाद कुंबले ने खुद ही कोच पद से इस्तीफा दे दिया था। कुंबले के कोच रहते हुए कोहली के नेतृत्व वाली टीम ने लगातार पांच टेस्ट सीरीज जीती थीं। इसके अलावा वनडे सीरीज में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड और हराया था और आईसीसी चैम्पियन्स ट्रॉफी में भारत फाइनल तक पहुंचा था।



विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के रिसेप्शन में पहुंचे अनिल कुंबले की फोटो सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। अनिल कुंबले को इस समारोह में देखकर सभी हैरान हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा अनिल कुंबले रिसेप्शन में शामिल हुए, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। एक ने बहुत ही हैरानगी के साथ लिखा पूर्व भारतीय कोच विराट और अनुष्का के रिसेप्शन में! इसी प्रकार कई यूजर्स ने अनिल कुंबले की फोटो शेयर करते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं।

Good to See Anil Kumble & Family at Virat Anushka’s Wedding Reception!pic.twitter.com/W5YcPzaKvq

— Cricket Universe (@CricUniverse) December 26, 2017