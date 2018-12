भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन मैदान पर गर्मागर्मी देखने को मिली। भारतीय कप्तान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियन कप्तान टिम पेन कई बार एक-दूसरे के साथ शब्दों की जंग करते नजर आए। चौथे दिन पहले सेशन के दौरान भारतीय गेंदबाज एक भी विकेट लेने में सफल नहीं रहे थे। हालांकि, दूसरे सेशन की शुरुआत गेंदबाजों ने शानदार अंदाज में किया और 8 रनों के भीतर ही चार ऑस्ट्रेलिन बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने का काम किया। पहले सेशन के दौरान रन लेते समय ऑस्ट्रेलियन कप्तान टिम पेन विराट कोहली से जा टकराए। इसके बाद दोनों ही खिलाड़ियों के बीच शब्दों का आदान-प्रदान हुआ। लंच के बाद शमी सेशन का पहला ओवर लेकर आए और पांचवीं और छठी गेंदों पर विकेट झटकर एक बार फिर भारत को मैच में वापस ले आए। शमी की उछाल भरी गेंद को टिम पेन समझ नहीं सकें और कोहली को एक आसान सा कैच दे बैठे। इस कैच को पकड़ने के बाद भी दोनों ही खिलाड़ी एक-दूसरे की ओर देखते हुए आपस में कुछ टिप्पणी करते नजर आए।

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने रविवार के स्कोर चार विकेट पर 132 रन से आगे खेलना शुरू किया। ख्वाजा ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का 14वां अर्धशतक पूरा किया। कप्तान पेन ने भी ख्वाजा का अच्छा साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच छठे विकेट के लिए 72 अहम रनों की साझेदारी हुई। ख्वाजा 213 गेंदों में 72 रन बनाने में कामयाब रहे। जिसमें उन्होंने पांच चौके लगाए। वहीं, पेन ने 116 गेंदों का सामना किया है और चार चौके के साथ 37 रन बनाने में कामयाब रहे।

INDIA ON FIRE! @MdShami11 claims two wickets in two balls. How about the send-off to Tim Paine from @imVkohli! https://t.co/9DqpFFsfDS #AUSvIND pic.twitter.com/yYjwe28al9

— Telegraph Sport (@telegraph_sport) December 17, 2018