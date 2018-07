भारत और एसेक्स के बीच तीन दिवसीय अभ्यास मैच शुक्रवार को ड्रॉ पर जाकर समाप्त हो गया। टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा था। टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम किन खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी यह लगभग इस अभ्यास मैच से साफ हो चुका है। लगातार फ्लॉप हो रहे शिखर धवन का पहले मैच से बाहर जाना तय माना जा रहा है। धवन की जगह केएल राहुल ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। वहीं मिडल ऑर्डर में दिनेश कार्तिक टीम को मजबूती देना का काम करेंगे। अभ्यास मैच के अंतिम दिन शुक्रवार को जब भारतीय टीम मैदान पर मैच खेलने उतरी तो कप्तान विराट कोहली और शिखर धवन भांगड़ा करते नजर आए। दरअसल, अभ्यास मैच के तीनों दिन मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों का स्वागत ढोल और भांगड़े का साथ किया गया। तीसरे दिन भारत की पकड़ मजबूत थी और कप्तान कोहली अपनी खुशी को मैदान पर डांस कर सेलिब्रेट किया।

Two @BCCI players have enjoyed their time at Chelmsford!



वहीं शिखर धवन ने इस काम में उनका बखूबी साथ दिया। दोनों ही खिलाड़ियों ने बाहर जाते समय अलग-अलग अंदाज में भांगड़ा किया। इन दोनों को डांस करता देख टीम के प्लेयर और वहां मौजूद ढोल बजाने वाले के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। विराट कोहली और शिखर धवन अपने मस्तमौला अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी कई बार ये जोड़ी मैदान पर इस तरह विकेट और जीत का सेलिब्रेशन करते नजर आ चुके हैं।

The two batters make their way to the ground with a traditional welcome by the locals.#ESSvIND pic.twitter.com/uqqPt9pOvl

