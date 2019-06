भारतीय कप्तान विराट कोहली हर विकेट का जश्न मैदान पर बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। कोहली के अलावा सलामी बल्लेबाज शिखर धवन भी मैदान पर अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हर कैच को पकड़ने के बाद वो अनोखे अंदाज में विकेट का सेलिब्रेशन करते रहे हैं। वेस्टइंडीज गेंदबाज शेल्डन कॉटरेल का सेलिब्रेशन स्टाइल भी फैंस के बीच काफी चर्चित है। विकेट लेने के बाद कॉटरेल मैदान पर सैल्यूट कर विकेट का जश्न मनाते हैं। गुरुवार को भारत के खिलाफ शेल्डन कॉटरेल के आउट होने के बाद भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और कप्तान विराट कोहली ने उनके स्टाइल को कॉपी करते हुए उन्हें मैदान से विदाई दी। दरअसल, शेल्डन कॉटरेल 8वें स्थान पर बल्लेबाजी करने आए और उन्हें चहल ने अपने जाल में फंसाने का काम किया। कॉटरेल चहल की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट गए। कॉटरेल के आउट होते ही मोहम्मद शमी और विराट कोहली ने सैल्यूट कर इस विकेट का जश्न मनाया।

269 रनों का पीछा करने उतरी वेस्टइंजी को शुरू में ही भारतीय गेंदबाजों ने संकट में डाल दिया। शमी ने विस्फोटक क्रिस गेल (6) और भरोसेमंद शाई होप (5) को जल्दी पवेलियन भेजकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। सुनील अंबरीश (40 गेंदों पर 41) और निकोलस पूरण (50 गेंदों पर 28) ने बेहद धीमी बल्लेबाजी की और फिर नौ रन के अंदर पवेलियन भी लौट गये। पंड्या ने अंबरीश को एलबीडब्ल्यू किया तो कुलदीप ने पूरण को लांग आफ पर कैच कराया।

